2026 bereits von Karibik bis Australien begrüßt

Wien - Sydney trotzt dem Terror: Die australische Metropole hat zwei Wochen nach dem blutigen Anschlag am Bondi Beach mit einem spektakulären Feuerwerk vor traumhafter Kulisse das neue Jahr eingeläutet. 2026 begann aber in der Südsee: Um 11.00 Uhr MEZ begrüßten die etwa 7.300 Einwohner von Kiritimati - einem Atoll der Inselrepublik Kiribati - als erste das neue Jahr. In Wien startet am Nachmittag der traditionelle Silvesterpfad.

Irans Präsident fordert Solidarität statt Protesten

Teheran/Jerusalem - Der iranische Präsident Massud Pezeshkian hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, Solidarität zu zeigen, statt Proteste zu veranstalten. "Wir befinden uns in einer Situation, in der es neben dem Druck durch ausländische Feinde leider auch im Inland zu (Protest-)Handlungen kommt", sagte Pezeshkian laut Nachrichtenagentur IRNA. Ausgelöst durch die schwere Wirtschaftskrise finden seit Tagen Demonstrationen in mehreren Großstädten statt. In Teheran kam es zu ersten Festnahmen.

Sicherstellung von großer Menge an Gefahren-Pyrotechnik

Wien - Bei einer Polizeiaktion in mehreren Bundesländern wurde eine große Menge gefährlicher pyrotechnischer Gegenstände sichergestellt. Allein bei einer Hausdurchsuchung in Niederösterreich fanden die Beamten nach jüngsten Angaben des Innenministeriums vom Mittwoch 15.600 Stück mit einem Gewicht von 400 Kilo. Zum Teil handelt es sich um Kugelbomben, die starken gesetzlichen Einschränkungen unterliegen.

Österreich unter pessimistischsten Ländern weltweit

Österreich - Die Bevölkerung von Österreich gehört aktuell zu den pessimistischsten weltweit. Das geht aus der heurigen End-of-Year-Umfrage (EOY) von Gallup International hervor, wie das Institut am Mittwoch bekannt gab. Demnach sehen von den 60 untersuchten Ländern nur die Menschen in Bulgarien und in Bosnien-Herzegowina pessimistischer in die Zukunft als die Österreicherinnen und Österreicher.

Xi bekräftigt in Neujahrsrede Anspruch auf Taiwan

Peking/Taipeh - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in seiner Neujahrsansprache technologische Fortschritte des Landes hervorgehoben und zugleich den Anspruch auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan bekräftigt. "Die Wiedervereinigung unseres Mutterlandes ist ein Trend der Zeit und nicht aufzuhalten", erklärte Xi. Zu Wochenbeginn hatte das chinesische Militär groß angelegte Manöver rund um Taiwan abgehalten.

Mann warf in Wien Steine von U-Bahn-Gleisen auf Brüder

Wien - Zwei Brüder, auf dem Heimweg vom Kampfsporttraining, sind am Dienstagabend in Wien von einem Mann mit Mord bedroht worden. Zuvor hatte der ihnen Unbekannte die 16-jährigen Geschwister angesprochen und einem der Jugendlichen einen Kopfstoß verpasst. Dann sprang der Angreifer auf die Gleise und warf von dort Steine auf die Burschen. Er wurde festgenommen und angezeigt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

