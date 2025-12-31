Kiew und Moskau melden gegenseitige Angriffe

Odessa - Moskau und Kiew haben zu Jahresende gegenseitige Angriffe gemeldet. Die russische Armee griff nach ukrainischen Angaben Infrastruktur und Wohngebäude am Mittwoch in der Region Odessa am Schwarzen Meer mit zahlreichen Drohnen an. Die Ukraine wiederum traf laut eigener Darstellung mit einer Drohnenattacke ein Treibstofflager in der Region Jaroslawl nordöstlich von Moskau und setzte es in Brand.

Putin in Neujahrsbotschaft: "Glauben an den Sieg"

Moskau - Russland Präsident Wladimir Putin zeigt sich in seiner Neujahrsbotschaft auch nach fast vier Jahren seines Angriffskrieges gegen die Ukraine siegessicher. Putin wandte sich direkt an die russischen Soldaten. "Wir glauben an Sie und an unseren Sieg", sagte der Kremlchef laut dem Redetext der aufgezeichneten Videoansprache, die zuerst auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka im TV zu sehen war. Dort begann das Jahr 2026 am Mittwoch um 13.00 Uhr MEZ.

2026 bereits von Karibik bis Australien begrüßt

Wien - Sydney trotzt dem Terror: Die australische Metropole hat zwei Wochen nach dem blutigen Anschlag am Bondi Beach mit einem spektakulären Feuerwerk vor traumhafter Kulisse das neue Jahr eingeläutet. 2026 begann aber in der Südsee: Um 11.00 Uhr MEZ begrüßten die etwa 7.300 Einwohner von Kiritimati - einem Atoll der Inselrepublik Kiribati - als erste das neue Jahr. In Wien startet am Nachmittag der traditionelle Silvesterpfad.

Irans Präsident fordert Solidarität statt Protesten

Teheran/Jerusalem - Der iranische Präsident Massud Pezeshkian hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, Solidarität zu zeigen, statt Proteste zu veranstalten. "Wir befinden uns in einer Situation, in der es neben dem Druck durch ausländische Feinde leider auch im Inland zu (Protest-)Handlungen kommt", sagte Pezeshkian laut Nachrichtenagentur IRNA. Ausgelöst durch die schwere Wirtschaftskrise finden seit Tagen Demonstrationen in mehreren Großstädten statt. In Teheran kam es zu ersten Festnahmen.

37 Hilfsorganisationen droht Entzug der Lizenz für Gaza

Jerusalem - Israel droht 37 Hilfsorganisationen mit dem Entzug ihrer Lizenz für den Gazastreifen. Ein Sprecher des Ministeriums für Diaspora-Angelegenheiten bestätigte am Mittwoch diese Zahl und veröffentlichte die Liste der betroffenen Organisationen. Dazu zählen renommierte Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Care, World Vision, Oxfam oder der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC). Die EU und die UNO kritisierten das israelische Vorgehen scharf.

Sicherstellung von großer Menge an Gefahren-Pyrotechnik

Wien - Bei einer Polizeiaktion in mehreren Bundesländern wurde eine große Menge gefährlicher pyrotechnischer Gegenstände sichergestellt. Allein bei einer Hausdurchsuchung in Niederösterreich fanden die Beamten nach jüngsten Angaben des Innenministeriums vom Mittwoch 15.600 Stück mit einem Gewicht von 400 Kilo. Zum Teil handelt es sich um Kugelbomben, die starken gesetzlichen Einschränkungen unterliegen.

