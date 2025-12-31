2026 bereits in vielen Staaten der Erde

Wien - Sydney trotzt dem Terror: Die australische Metropole hat zwei Wochen nach dem blutigen Anschlag am Bondi Beach mit einem spektakulären Feuerwerk vor traumhafter Kulisse das neue Jahr eingeläutet. 2026 begann aber in der Südsee: Um 11.00 Uhr MEZ begrüßten die etwa 7.300 Einwohner von Kiritimati - einem Atoll der Inselrepublik Kiribati - als erste das neue Jahr. In Wien startete am Nachmittag der traditionelle Silvesterpfad.

USA beraten mit Partnern über Frieden in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Washington - Die USA haben nach eigenen Angaben am Mittwoch mit der Ukraine und europäischen Verbündeten erneut über eine Beendigung von Russlands Krieg gegen die Ukraine beraten. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sprach von einem "fruchtbaren Gespräch" mit nationalen Sicherheitsberatern aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie dem ukrainischen Sicherheitsratssekretär Rustem Umjerow.

Putin: "Glauben an Sieg" - Selenskyj: "Glauben an Frieden"

Moskau - Unterschiedliche Neujahrsbotschaften haben am Mittwoch der russische Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Gegenspieler Wolodymyr Selenskyj verbreitet. Putin wandte sich nach fast vier Jahren seines Angriffskrieges gegen die Ukraine direkt an die russischen Soldaten und gab sich siegessicher: "Wir glauben an Sie und an unseren Sieg". Selenskyj hob seinerseits den "Glauben an den Frieden" hervor.

Das Neujahrskonzert läutet wieder das neue Jahr ein

Wien - Die Wiener Philharmoniker begrüßen am Donnerstag das neue Jahr wieder traditionell mit ihrem Neujahrskonzert. Der kanadische Maestro Yannick N�zet-S�guin führt das Orchester erstmals beim Klassikevent im Goldenen Saal des Musikvereins - und 2026 bringt einige Neuerungen. So feiern fünf Stücke ihr Debüt beim Neujahrskonzert, darunter zwei Werke von Komponistinnen, konkret Josephine Weinlich und Florence Price.

Wiener Silvesterpfad 2025: Rund 250.000 Gäste

Wien - Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hat der Wiener Silvesterpfad am Mittwoch großen Zulauf verzeichnet, wenn auch etwas weniger als im Vorjahr. Am Abend waren bei der bis 02.00 Uhr anberaumten Veranstaltung rund 250.000 Besucherinnen und Besucher entlang der Bühnen in der Innenstadt sowie im Prater unterwegs, teilte die Stadt Wien am Abend mit. Die Stimmung sei "ruhig, entspannt und feierlich", hieß es. Bis 22.00 Uhr waren demnach keine Zwischenfälle zu verzeichnen.

Irans Präsident fordert Solidarität statt Protesten

Teheran/Jerusalem - Der iranische Präsident Massud Pezeshkian hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, Solidarität zu zeigen, statt Proteste zu veranstalten. "Wir befinden uns in einer Situation, in der es neben dem Druck durch ausländische Feinde leider auch im Inland zu (Protest-)Handlungen kommt", sagte Pezeshkian laut Nachrichtenagentur IRNA. Ausgelöst durch die schwere Wirtschaftskrise finden seit Tagen Demonstrationen in mehreren Großstädten statt. In Teheran kam es zu ersten Festnahmen.

Demokrat Mamdani wird neuer Bürgermeister von New York

New York - In New York tritt der neue Bürgermeister und Trump-Widersacher Zohran Mamdani am Donnerstag sein Amt an. Kurz nach Mitternacht (Ortszeit; 06.00 Uhr MEZ) wird der linksgerichtete Demokrat und gläubige Muslim in einer stillgelegten U-Bahn-Station unter dem Rathaus vereidigt. Der 34-Jährige will damit nach Angaben seines Büros seine Verbundenheit mit der arbeitenden Bevölkerung demonstrieren.

Zypern übernimmt EU-Vorsitz

Nikosia/Lefkosa - Zypern übernimmt am Donnerstag (1. Jänner) für sechs Monate den EU-Vorsitz. Im Zentrum der zypriotischen Agenda stehen laut Regierungskreisen in Nikosia die Stärkung der strategischen Autonomie der EU, besonders in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit sowie das Migrationsmanagement. Auch die Verständigung im Nahen Osten ist für Nikosia eine Priorität. So plant das neue Ratsvorsitzland für April einen informellen EU-Gipfel mit den Mittelmeeranrainern, darunter die Türkei.

