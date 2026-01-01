Zahlreiche Länder begrüßten mit Feiern das neue Jahr

Wien - Sydney trotzt dem Terror: Die australische Metropole hat zwei Wochen nach dem blutigen Anschlag am Bondi Beach mit einem spektakulären Feuerwerk vor traumhafter Kulisse das neue Jahr eingeläutet. 2026 begann aber in der Südsee: Um 11.00 Uhr MEZ begrüßten die etwa 7.300 Einwohner von Kiritimati als erste das neue Jahr. In Wien waren rund 550.000 Menschen am Silvesterpfad unterwegs, um ins neue Jahr zu feiern - ohne Zwischenfälle.

Trump sieht vorerst von Einsätzen der Nationalgarde ab

Chicago/Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Rückzug der Nationalgarde aus den demokratisch regierten Städten Chicago, Los Angeles und Portland angekündigt. Dies geschehe, obwohl die Kriminalität "durch den Einsatz dieser großartigen Patrioten in diesen Städten, und nur dadurch" stark zurückgegangen sei, schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social.

Doskozil warnt vor Zentralisierung im Gesundheitswesen

Eisenstadt - Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) warnt vor einer Zentralisierung im Gesundheitswesen. "Das Gleichschalten vom Neusiedler See bis zum Bodensee bedeutet einen Rückschritt, den die Bevölkerung bezahlen wird", betonte er im APA-Interview. Auf Bundesebene würde er sich für Strukturänderungen aussprechen, um Parallelitäten abzuschaffen. Weiters sollte die Grundsteuer Ländermaterie werden.

Rund 550.000 Besucher feierten am Wiener Silvesterpfad

Wien - Rund 550.000 Besucherinnen und Besucher feierten trotz eisiger Temperaturen und starkem Wind in der Nacht auf Donnerstag am Wiener Silvesterpfad ins neue Jahr hinein. Ein positives Resümee zog damit die Stadt Wien mit Ende der Veranstaltung um 2.00 Uhr früh. Die Stimmung entlang der Bühnen in der Innenstadt sowie im Prater sei "ruhig, unaufgeregt und friedlich" gewesen. Auch die Polizei berichtete auf APA-Nachfrage von keinen nennenswerten Zwischenfällen.

USA beraten mit Partnern über Frieden in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Washington - Die USA haben nach eigenen Angaben am Mittwoch mit der Ukraine und europäischen Verbündeten erneut über eine Beendigung von Russlands Krieg gegen die Ukraine beraten. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sprach von einem "fruchtbaren Gespräch" mit nationalen Sicherheitsberatern aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie dem ukrainischen Sicherheitsratssekretär Rustem Umjerow.

Putin: "Glauben an Sieg" - Selenskyj: "Glauben an Frieden"

Moskau - Unterschiedliche Neujahrsbotschaften haben am Mittwoch der russische Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Gegenspieler Wolodymyr Selenskyj verbreitet. Putin wandte sich nach fast vier Jahren seines Angriffskrieges gegen die Ukraine direkt an die russischen Soldaten und gab sich siegessicher: "Wir glauben an Sie und an unseren Sieg". Selenskyj hob seinerseits den "Glauben an den Frieden" hervor.

Das Neujahrskonzert läutet wieder das neue Jahr ein

Wien - Die Wiener Philharmoniker begrüßen am Donnerstag das neue Jahr wieder traditionell mit ihrem Neujahrskonzert. Der kanadische Maestro Yannick N�zet-S�guin führt das Orchester erstmals beim Klassikevent im Goldenen Saal des Musikvereins - und 2026 bringt einige Neuerungen. So feiern fünf Stücke ihr Debüt beim Neujahrskonzert, darunter zwei Werke von Komponistinnen, konkret Josephine Weinlich und Florence Price.

