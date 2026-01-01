Dutzende Tote bei Explosion in Crans-Montana

Crans-Montana - Bei einem Brand während einer Silvesterparty im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sind nach Polizeiangaben mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Laut italienischem Außenministerium gehen die Behörden von etwa 40 Toten aus. Rund 100 seien in der Bar zum Großteil schwer verletzt worden, sagte der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Fr�d�ric Gisler, am Donnerstag. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus.

Mamdani als neuer Bürgermeister von New York vereidigt

New York - In New York ist der Trump-Widersacher Zohran Mamdani als neuer Bürgermeister vereidigt worden. Der linksgerichtete Demokrat und gläubige Muslim legte am frühen Donnerstagmorgen in einer stillgelegten U-Bahn-Station unter dem Rathaus seinen Amtseid ab. Der 34-Jährige wollte damit nach Angaben seines Büros seine Verbundenheit mit der arbeitenden Bevölkerung demonstrieren.

Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein

Sofia - Mit Beginn des neuen Jahres hat Bulgarien den Lew durch den Euro ersetzt. Der Balkanstaat ist damit das 21. Land, in dem die Gemeinschaftswährung das offizielle Zahlungsmittel ist. Der Euro werde dem Tourismus helfen sowie bulgarischen Herstellern den Handel mit Europa und der Welt erleichtern, wie das bulgarische Finanzministerium und die Nationalbank BNB bereits zuvor erklärt hatten.

Krisen haben Anteil der Armutsgefährdeten kaum verändert

Wien - In Österreich waren zuletzt 14,3 Prozent der Bevölkerung armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Deutlich stärker betroffen sind Alleinerziehende und Familien mit drei und mehr Kindern, von denen laut jüngsten Zahlen des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF) fast ein Drittel ein Haushaltseinkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle hat. Der Anteil hat sich im Vergleich zu früheren Jahren trotz Coronakrise, Teuerung und Wirtschaftsflaute kaum verändert.

Ukraine attackiert russische Ölanlagen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat in ihrem Abwehrkampf auch in der Neujahrsnacht russische Ölanlagen mit Drohnen angegriffen. Im Gebiet Kaluga südwestlich von Moskau wurde nach Informationen russischer Telegramkanäle ein Tanklager getroffen. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht. Auch die Raffinerie von Ilski in Südrussland wurde Berichten zufolge zum wiederholten Mal attackiert.

Menschliches Versagen offenbar Ursache für Peru-Zugsunglück

Lima - Nach dem Zusammenprall zweier Züge nahe der berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu vermuten die Behörden menschliches Versagen als Unglücksursache. Allem Anschein nach habe einer der Lokführer aus bisher unbekannten Gründen die Signale nicht gesehen oder ignoriert, sagte Regierungschef Ernesto �lvarez dem peruanischen Radiosender RPP am Mittwoch. Vier Arbeiter, die in der Zuglokomotive beschäftigt waren, seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

13 Verletzte nach Brand in Grazer Bar

Graz - Ein Brand in einer Bar in der Grazer Innenstadt hat in der Silvesternacht für Aufsehen gesorgt und an das tödliche Feuer in der Stern-Bar vor exakt zwei Jahren erinnert. Wie die Berufsfeuerwehr Graz informierte, gab es Flammen in einem Lokal in der Gleisdorfer Gasse. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war daraufhin im Einsatz. Der Bar-Besitzer konnte den Brand selbst mit einem tragbaren Feuerlöscher bekämpfen. 13 Gäste verletzten sich aber beim Verlassen des Lokals.

