Dutzende Tote bei Feuerkatastrophe in Crans-Montana

Crans-Montana - Eine Silvesterparty im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana ist in einer Feuertragödie mit Dutzenden Toten geendet. Das Unglück löste bei Anrainern, Touristen und Politikern Erschütterung aus. "Dieser Abend sollte eigentlich ein Fest sein, doch er wurde zu einem Alptraum", sagte der Präsident der Regierung im Kanton Wallis, Mathias Reynard. Bei dem Brand in der Bar "Le Constellation" sind nach Polizeiangaben zudem rund 100 Menschen größtenteils schwer verletzt worden.

Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein

Sofia - Mit Beginn des neuen Jahres hat Bulgarien den Lew durch den Euro ersetzt. Der Balkanstaat ist damit das 21. Land, in dem die Gemeinschaftswährung das offizielle Zahlungsmittel ist. Der Euro werde dem Tourismus helfen sowie bulgarischen Herstellern den Handel mit Europa und der Welt erleichtern, wie das bulgarische Finanzministerium und die Nationalbank BNB bereits zuvor erklärt hatten.

Neujahrsbaby Malia Ella mit Punktlandung in Oberösterreich

Bad Ischl/Wien/Salzburg - Die kleine Malia Ella, die um 0.00 Uhr im Klinikum Bad Ischl in Oberösterreich das Licht der Welt erblickt hat, ist das österreichische Neujahrsbaby 2026. Sie war bei der Geburt 3.380 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Ihre Eltern wohnen in Bad Goisern. Die Uhrzeit wurde gleich dreifach bestätigt: Sowohl das CTG, das die Geburt dokumentiert, als auch die Uhr im Kreißsaal und das Handy des Vaters zeigten exakt 0.00 Uhr an, berichtete das Land Oberösterreich am Donnerstag.

Russe Tugan Sokhiev leitet das Neujahrskonzert 2027

Wien - Nachdem sie mit Yannick N�zet-S�guin bereits heuer einen Debütanten am Pult des Neujahrskonzertes begrüßt haben, setzen die Wiener Philharmoniker diesen Weg auch 2027 fort: Der 49-jährige russische Dirigent Tugan Sokhiev wird kommendes Jahr erstmals das größte Klassikevent der Welt dirigieren. Dies gab das Orchester am Donnerstag bekannt.

Ukraine attackiert russische Ölanlagen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat in ihrem Abwehrkampf auch in der Neujahrsnacht russische Ölanlagen mit Drohnen angegriffen. Im Gebiet Kaluga südwestlich von Moskau wurde nach Informationen russischer Telegramkanäle ein Tanklager getroffen. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht. Auch die Raffinerie von Ilski in Südrussland wurde Berichten zufolge zum wiederholten Mal attackiert.

Bilanz der Bundespolizei: 30 Festnahmen in Silvesternacht

Wien - 2.800 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt, 15 strafrechtliche sowie 15 verwaltungsrechtliche Festnahmen und mehr als 3.100 Identitätsfeststellungen - so lautete die Bilanz der Bundespolizei nach der Silvesternacht. Wie das Innenministerium am Donnerstag berichtete, war die Lage in Österreich am ersten Morgen des neuen Jahres ruhig. "Vereinzelt kam es zu Zwischenfällen sowie zu Sicherstellungen pyrotechnischer Gegenstände und Anzeigen", hieß es.

397 Verkehrstote 2025 bedeuten Anstieg von 13 Prozent

Wien - 397 Menschen sind laut dem Innenministerium (BMI) im Jahr 2025 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Obwohl das einen Anstieg von 13,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr mit 351 Getöteten bedeutet, ist dies auch ebenso die fünftniedrigste Opferzahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950. Nur von 2020 bis 2022 und 2024 lag die Zahl ebenfalls unter 400. Bei Radfahrern und E-Bike-Lenkern verdoppelten sich die Fälle von 32 auf 65 Personen.

Ein Toter nach Selbstmordanschlag in Syrien

Damaskus - In Syrien hat ein Selbstmord-Attentäter in Aleppo nach Behördenangaben am Silvesterabend einen Angehörigen der Sicherheitskräfte getötet und drei weitere Menschen verletzt. Der Attentäter habe sehr wahrscheinlich ideologische oder organisatorische Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), sagte ein Sprecher des Innenministeriums im syrischen Staatsfernsehen. Offenbar habe er in eine von Christen bewohnte Gegend in Aleppo eindringen wollen.

