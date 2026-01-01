Dutzende Tote bei Inferno in Bar in Crans-Montana

Crans-Montana - Eine Silvesterparty im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana ist in einer Feuertragödie mit Dutzenden Toten geendet. Das Unglück löste bei Anrainern, Touristen und Politikern Erschütterung aus. "Dieser Abend sollte eigentlich ein Fest sein, doch er wurde zu einem Alptraum", sagte der Präsident der Regierung im Kanton Wallis, Mathias Reynard. Bei dem Brand in der Bar "Le Constellation" sind nach Polizeiangaben zudem rund 100 Menschen größtenteils schwer verletzt worden.

Bulgarien führt als 21. Land den Euro als Währung ein

Sofia - Mit Beginn des neuen Jahres hat Bulgarien den Lew durch den Euro ersetzt. Der Balkanstaat ist damit das 21. Land, in dem die Gemeinschaftswährung das offizielle Zahlungsmittel ist. Der Euro werde dem Tourismus helfen sowie bulgarischen Herstellern den Handel mit Europa und der Welt erleichtern, wie das bulgarische Finanzministerium und die Nationalbank BNB bereits zuvor erklärt hatten.

Neujahrskonzert mit viel Schwung und Friedensbotschaft

Wien - "It's a match!" Dieses Urteil lässt sich nach dem ersten von Yannick N�zet-S�guin dirigierten Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker problemlos fällen. Auch ohne KI-unterstützte Partnerwahl hat das Orchester mit dem 50-jährigen Frankokanadier einen idealen Dirigenten für das wohl berühmteste Konzert der Welt gefunden. Es war ein umjubeltes Ereignis, das aus dem Goldenen Saal des Musikvereins vor allem viel Schwung in alle Welt hinaus transportierte.

Neujahrsbaby Malia Ella mit Punktlandung in Oberösterreich

Bad Ischl/Wien/Salzburg - Die kleine Malia Ella, die um 0.00 Uhr im Klinikum Bad Ischl in Oberösterreich das Licht der Welt erblickt hat, ist das österreichische Neujahrsbaby 2026. Sie war bei der Geburt 3.380 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Ihre Eltern wohnen in Bad Goisern. Die Uhrzeit wurde gleich dreifach bestätigt: Sowohl das CTG, das die Geburt dokumentiert, als auch die Uhr im Kreißsaal und das Handy des Vaters zeigten exakt 0.00 Uhr an, berichtete das Land Oberösterreich am Donnerstag.

Russe Tugan Sokhiev leitet das Neujahrskonzert 2027

Wien - Nachdem sie mit Yannick N�zet-S�guin bereits heuer einen Debütanten am Pult des Neujahrskonzertes begrüßt haben, setzen die Wiener Philharmoniker diesen Weg auch 2027 fort: Der 49-jährige russische Dirigent Tugan Sokhiev wird kommendes Jahr erstmals das größte Klassikevent der Welt dirigieren. Dies gab das Orchester am Donnerstag bekannt.

Ukraine attackiert russische Ölanlagen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat in ihrem Abwehrkampf auch in der Neujahrsnacht russische Ölanlagen mit Drohnen angegriffen. Im Gebiet Kaluga südwestlich von Moskau wurde nach Informationen russischer Telegramkanäle ein Tanklager getroffen. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht. Auch die Raffinerie von Ilski in Südrussland wurde Berichten zufolge zum wiederholten Mal attackiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red