Viele junge Menschen Opfer bei Inferno in Crans-Montana

Crans-Montana - Eine Silvesterparty in einer Bar im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana ist in einer Feuertragödie mit Dutzenden Toten geendet. Zu den rund 100 größtenteils Schwerverletzten gehören junge Leute im Alter von 16 bis 26 Jahren. Per Hubschrauber wurden 22 Patienten in dieser Altersspanne in das Universitätsklinikum nach Lausanne geflogen, sagte Klinikdirektorin Claire Charmet der Schweizer Zeitung "24 Heures". Für 17.15 Uhr war eine weitere Pressekonferenz angekündigt.

Neujahrskonzert mit viel Schwung und Friedensbotschaft

Wien - "It's a match!" Dieses Urteil lässt sich nach dem ersten von Yannick N�zet-S�guin dirigierten Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker problemlos fällen. Auch ohne KI-unterstützte Partnerwahl hat das Orchester mit dem 50-jährigen Frankokanadier einen idealen Dirigenten für das wohl berühmteste Konzert der Welt gefunden. Es war ein umjubeltes Ereignis, das aus dem Goldenen Saal des Musikvereins vor allem viel Schwung in alle Welt hinaus transportierte.

Neujahrsbaby Malia Ella mit Punktlandung in Oberösterreich

Bad Ischl/Wien/Salzburg - Die kleine Malia Ella, die um 0.00 Uhr im Klinikum Bad Ischl in Oberösterreich das Licht der Welt erblickt hat, ist das österreichische Neujahrsbaby 2026. Sie war bei der Geburt 3.380 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Ihre Eltern wohnen in Bad Goisern. Die Uhrzeit wurde gleich dreifach bestätigt: Sowohl das CTG, das die Geburt dokumentiert, als auch die Uhr im Kreißsaal und das Handy des Vaters zeigten exakt 0.00 Uhr an, berichtete das Land Oberösterreich am Donnerstag.

Russe Tugan Sokhiev leitet das Neujahrskonzert 2027

Wien - Nachdem sie mit Yannick N�zet-S�guin bereits heuer einen Debütanten am Pult des Neujahrskonzertes begrüßt haben, setzen die Wiener Philharmoniker diesen Weg auch 2027 fort: Der 49-jährige russische Dirigent Tugan Sokhiev wird kommendes Jahr erstmals das größte Klassikevent der Welt dirigieren. Dies gab das Orchester am Donnerstag bekannt.

Bundespräsident beschwört "Europa-Patriotismus"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrsansprache angesichts der sich veränderten Weltlage zur Entwicklung einen "Europa-Patriotismus" aufgerufen. "Unser Europa ist ein Ort, um den uns viele, sehr viele Menschen beneiden. Lassen wir uns dieses Europa nicht schlechtreden", meinte das Staatsoberhaupt in seiner Rede, die Donnerstagabend im ORF ausgestrahlt wird.

Mindestens drei Tote bei neuen Protesten im Iran

Teheran - Den fünften Tag in Folge sind Menschenmassen im Iran angesichts der schweren Wirtschaftskrise gegen die autoritäre Staatsführung auf die Straße gegangen. Während Augenzeugen zufolge in den Metropolen Sicherheitskräfte mit einem massiven Aufgebot einrückten, ging der Staat vor allem auf dem Land mit Härte gegen Demonstrationen vor. Mindestens drei Menschen kamen bei den Protesten ums Leben. Präsident Massoud Pezeshkian suchte bei einem Provinzbesuch unterdessen den Dialog.

