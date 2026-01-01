Rund 40 Tote nach Feuer bei Schweizer Silvesterparty

Crans-Montana - Bei dem Feuer in einer Bar im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sind nach offiziellen Angaben ungefähr 40 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 115 weitere Menschen seien verletzt worden, die meisten schwer, sagte der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Fr�d�ric Gisler. Darunter sollen auch Ausländer sein. Österreicherinnen oder Österreicher waren nach derzeitigem Stand nicht unter den Opfern, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium in Wien.

Mindestens drei Tote bei neuen Protesten im Iran

Teheran - Den fünften Tag in Folge sind Menschenmassen im Iran angesichts der schweren Wirtschaftskrise gegen die autoritäre Staatsführung auf die Straße gegangen. Während Augenzeugen zufolge in den Metropolen Sicherheitskräfte mit einem massiven Aufgebot einrückten, ging der Staat vor allem auf dem Land mit Härte gegen Demonstrationen vor. Mindestens drei Menschen kamen bei den Protesten ums Leben. Präsident Massoud Pezeshkian suchte bei einem Provinzbesuch unterdessen den Dialog.

Neujahrskonzert mit viel Schwung und Friedensbotschaft

Wien - "It's a match!" Dieses Urteil lässt sich nach dem ersten von Yannick N�zet-S�guin dirigierten Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker problemlos fällen. Auch ohne KI-unterstützte Partnerwahl hat das Orchester mit dem 50-jährigen Frankokanadier einen idealen Dirigenten für das wohl berühmteste Konzert der Welt gefunden. Es war ein umjubeltes Ereignis, das aus dem Goldenen Saal des Musikvereins vor allem viel Schwung in alle Welt hinaus transportierte.

Bundespräsident beschwört "Europa-Patriotismus"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrsansprache angesichts der sich veränderten Weltlage zur Entwicklung einen "Europa-Patriotismus" aufgerufen. "Unser Europa ist ein Ort, um den uns viele, sehr viele Menschen beneiden. Lassen wir uns dieses Europa nicht schlechtreden", meinte das Staatsoberhaupt in seiner Rede, die Donnerstagabend im ORF ausgestrahlt wird. "Es ist wichtig, dass wir weiter an die europäische Idee glauben", so Van der Bellen.

Trump bestreitet Nickerchen vor Kameras

Washington - Die auffälligen Stellen an der Hand sollen von Aspirin-Einnahme stammen, und Nickerchen während öffentlicher Sitzungen leistet er sich angeblich nicht: US-Präsident Donald Trump hat erneut versichert, gesundheitlich fit für sein Amt zu sein. "Meine Gesundheit ist perfekt", sagte der 79-Jährige in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des "Wall Street Journal". Über Trumps Gesundheitszustand wird seit Monaten viel spekuliert.

