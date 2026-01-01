40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana

Crans-Montana - Ein verheerendes Feuer bei einer Silvesterfeier in einer Bar im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana hat offiziellen Angaben zufolge rund 40 Menschen das Leben gekostet. Außerdem wurden 115 weitere Menschen größtenteils schwer verletzt. Einige der Opfer schwebten Donnerstagabend noch in Lebensgefahr. Österreicherinnen oder Österreicher waren nach derzeitigem Stand nicht unter den Opfern, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium in Wien.

Mehrere Tote bei neuer Protestwelle im Iran

Teheran - Den fünften Tag in Folge sind Menschenmassen im Iran angesichts der schweren Wirtschaftskrise gegen die autoritäre Staatsführung auf die Straße gegangen. Während Augenzeugen zufolge in den Metropolen Sicherheitskräfte mit einem massiven Aufgebot einrückten, ging der Staat vor allem auf dem Land mit Härte gegen Demonstrationen vor. Mindestens sieben Menschen kamen bei den Protesten ums Leben. Präsident Massoud Pezeshkian suchte bei einem Provinzbesuch unterdessen den Dialog.

Selenskyj erwartet weitere Fortschritte bei Verhandlungen

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet bei den Verhandlungen mit Amerikanern, Europäern und Vertretern der NATO in den nächsten Tagen weitere Fortschritte im Ringen um Sicherheitsgarantien. "Das Wichtigste sind die Sicherheitsgarantien für die Ukraine", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft.

Finnland beschlagnahmt Schiff nach Schaden an Unterseekabel

Helsinki - Nach der Beschädigung eines Telekommunikationskabels am Boden der Ostsee hat die finnische Polizei ein Schiff beschlagnahmt. Der Frachter "Fitburg" stehe im Verdacht, für die Beschädigung des Kabels im Finnischen Meerbusen verantwortlich zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das unter der Flagge des Karibikstaats Sankt Vincent und den Grenadinen fahrende Schiff transportierte nach finnischen Angaben russischen Stahl.

USA fordern von China Zurückhaltung im Konflikt mit Taiwan

Taipeh/Peking - Angesichts wachsender Spannungen zwischen China und Taiwan hat das US-Außenministerium Peking zur Zurückhaltung aufgefordert. China solle den militärischen Druck auf den kleinen Inselstaat einstellen und stattdessen einen "konstruktiven Dialog" aufnehmen, sagte ein Ministeriumssprecher laut Mitteilung.

Zohran Mamdani tritt Amt als Bürgermeister New Yorks an

New York - Mit dem Beginn des neuen Jahres hat Zohran Mamdani das Amt des Bürgermeisters von New York City übernommen. Der linksliberale Demokrat wurde kurz nach Mitternacht (Ortszeit) im kleinen Kreis an dem historischen U-Bahnhof Old City Hall Station in Manhattan vereidigt. Den Amtseid nahm die Generalstaatsanwältin des US-Staats New York, Letitia James, ab. Mamdani legte dabei die Hand auf einen Koran. Er ist der erste muslimische Bürgermeister der größten Stadt der USA.

Bundespräsident beschwört "Europa-Patriotismus"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrsansprache angesichts der sich veränderten Weltlage zur Entwicklung einen "Europa-Patriotismus" aufgerufen. "Unser Europa ist ein Ort, um den uns viele, sehr viele Menschen beneiden. Lassen wir uns dieses Europa nicht schlechtreden", meinte das Staatsoberhaupt in seiner Rede, die Donnerstagabend im ORF ausgestrahlt wird. "Es ist wichtig, dass wir weiter an die europäische Idee glauben", so Van der Bellen.

Trump bestreitet Nickerchen vor Kameras

Washington - Die auffälligen Stellen an der Hand sollen von Aspirin-Einnahme stammen, und Nickerchen während öffentlicher Sitzungen leistet er sich angeblich nicht: US-Präsident Donald Trump hat erneut versichert, gesundheitlich fit für sein Amt zu sein. "Meine Gesundheit ist perfekt", sagte der 79-Jährige in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des "Wall Street Journal". Über Trumps Gesundheitszustand wird seit Monaten viel spekuliert.

