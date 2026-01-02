40 Tote bei Silvesterparty im schweizerischen Crans-Montana

Crans-Montana/Wien - Ein verheerendes Feuer bei einer Silvesterfeier in einer Bar im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana hat offiziellen Angaben zufolge rund 40 Menschen das Leben gekostet. Außerdem wurden 115 weitere Menschen größtenteils schwer verletzt. Einige der Opfer schwebten Donnerstagabend noch in Lebensgefahr. Österreicherinnen oder Österreicher waren nach derzeitigem Stand nicht unter den Opfern, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium in Wien.

Mehrere Tote bei neuer Protestwelle im Iran

Teheran - Den fünften Tag in Folge sind Menschenmassen im Iran angesichts der schweren Wirtschaftskrise gegen die autoritäre Staatsführung auf die Straße gegangen. Während Augenzeugen zufolge in den Metropolen Sicherheitskräfte mit einem massiven Aufgebot einrückten, ging der Staat vor allem auf dem Land mit Härte gegen Demonstrationen vor. Mindestens sieben Menschen kamen bei den Protesten ums Leben. Präsident Massoud Pezeshkian suchte bei einem Provinzbesuch unterdessen den Dialog.

Wiederkehr für Kindergarten-Mindeststandards vom Bund

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will im Zuge der aktuellen "Reformpartnerschaft" mit Ländern und Gemeinden einheitliche Mindeststandards für die Kindergärten per Bundesgesetz verankern. Derzeit legen die Länder Rahmenbedingungen wie Gruppengröße, Betreuungsschlüssel und Qualifikation des Personals fest. In der Praxis gelten deshalb in jedem Bundesland andere Regelungen. Versuche, bundesweit einheitliche Mindeststandards einzuführen, sind bisher gescheitert.

Bundespräsident beschwört "Europa-Patriotismus"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrsansprache angesichts der sich veränderten Weltlage zur Entwicklung einen "Europa-Patriotismus" aufgerufen. "Unser Europa ist ein Ort, um den uns viele, sehr viele Menschen beneiden. Lassen wir uns dieses Europa nicht schlechtreden", meinte das Staatsoberhaupt in seiner Rede, die Donnerstagabend im ORF ausgestrahlt wird. "Es ist wichtig, dass wir weiter an die europäische Idee glauben", so Van der Bellen.

Selenskyj erwartet weitere Fortschritte bei Verhandlungen

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet bei den Verhandlungen mit Amerikanern, Europäern und Vertretern der NATO in den nächsten Tagen weitere Fortschritte im Ringen um Sicherheitsgarantien. "Das Wichtigste sind die Sicherheitsgarantien für die Ukraine", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft.

USA fordern von China Zurückhaltung im Konflikt mit Taiwan

Taipeh/Peking - Angesichts wachsender Spannungen zwischen China und Taiwan hat das US-Außenministerium Peking zur Zurückhaltung aufgefordert. China solle den militärischen Druck auf den kleinen Inselstaat einstellen und stattdessen einen "konstruktiven Dialog" aufnehmen, sagte ein Ministeriumssprecher laut Mitteilung.

