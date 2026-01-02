Schwierige Opfer-Identifizierung nach Schweizer Katastrophe

Crans-Montana - Nach der Brandkatastrophe in dem Schweizer Skiort Crans-Montana mit mindestens 40 Toten hat am Freitag die schwierige Identifizierung der Opfer begonnen. Die Leichen seien so stark verbrannt, dass es Tage dauern könne, bis die Namen aller Opfer festgestellt würden, teilten die Schweizer Behörden mit. "Das erste Ziel ist es, allen Leichen Namen zuzuordnen", sagte der Bürgermeister von Crans-Montana, Nicolas Feraud, am Donnerstagabend.

Wiederkehr für Kindergarten-Mindeststandards vom Bund

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will im Zuge der aktuellen "Reformpartnerschaft" mit Ländern und Gemeinden einheitliche Mindeststandards für die Kindergärten per Bundesgesetz verankern. Derzeit legen die Länder Rahmenbedingungen wie Gruppengröße, Betreuungsschlüssel und Qualifikation des Personals fest. In der Praxis gelten deshalb in jedem Bundesland andere Regelungen. Versuche, bundesweit einheitliche Mindeststandards einzuführen, sind bisher gescheitert.

63-Jähriger starb bei Rodelunfall in Osttirol

Nikolsdorf - Ein Rodelunfall im Gemeindegebiet von Nikolsdorf (Bezirk Lienz) hat für einen 63-jährigen Österreicher tödlich geendet. Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag mit seiner Frau gemeinsam auf einer Rodel von der Rabantalm talwärts. In einer Linkskurve gerieten die beiden über den rechten Rand der Forststraße hinaus und stürzten über hohes Felsgelände sowie steiles Waldgelände ab. Der Ehemann erlitt beim Absturz tödliche Verletzungen, seine Frau wurde schwerstverletzt.

Maduro zeigt sich offen für Gespräche mit den USA

Washington/Caracas - Der venezolanische Präsident Nicol�s Maduro hat sich inmitten der Spannungen mit den USA offen für eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten gezeigt. "Wo immer sie wollen und wann immer sie wollen", sagte Maduro am Donnerstag (Ortszeit) im Staatsfernsehen mit Blick auf mögliche Gespräche mit den USA über die Bereiche Drogenhandel, Öl und Migration.

Zohran Mamdani tritt Amt als Bürgermeister New Yorks an

New York - Mit dem Beginn des neuen Jahres hat Zohran Mamdani das Amt des Bürgermeisters von New York City übernommen. Der linksliberale Demokrat wurde kurz nach Silvester (Ortszeit) im kleinen Kreis an dem historischen U-Bahnhof Old City Hall Station in Manhattan vereidigt. Den Amtseid nahm die Generalstaatsanwältin des US-Staats New York, Letitia James, ab. Mamdani legte dabei die Hand auf einen Koran. Er ist der erste muslimische Bürgermeister der größten Stadt der USA.

Bundespräsident beschwört "Europa-Patriotismus"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrsansprache angesichts der sich veränderten Weltlage zur Entwicklung einen "Europa-Patriotismus" aufgerufen. "Unser Europa ist ein Ort, um den uns viele, sehr viele Menschen beneiden. Lassen wir uns dieses Europa nicht schlechtreden", meinte das Staatsoberhaupt in seiner Rede, die Donnerstagabend im ORF ausgestrahlt wird. "Es ist wichtig, dass wir weiter an die europäische Idee glauben", so Van der Bellen.

