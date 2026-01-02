Schwierige Opfer-Identifizierung nach Schweizer Katastrophe

Crans-Montana - Nach der Brandkatastrophe in dem Schweizer Skiort Crans-Montana mit mindestens 40 Toten hat die Identifizierung der Opfer begonnen. Die Leichen seien so stark verbrannt, dass es Tage dauern könnte, bis die Namen aller Opfer festgestellt würden, teilten die Behörden mit. "Das erste Ziel ist es, allen Leichen Namen zuzuordnen", sagte der Bürgermeister von Crans-Montana, Nicolas Feraud. Über Österreicherinnen und Österreicher unter den Opfern war auch am Freitag nichts bekannt.

Wiederkehr für Kindergarten-Mindeststandards vom Bund

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will im Zuge der aktuellen "Reformpartnerschaft" mit Ländern und Gemeinden einheitliche Mindeststandards für die Kindergärten per Bundesgesetz verankern. Derzeit legen die Länder Rahmenbedingungen wie Gruppengröße, Betreuungsschlüssel und Qualifikation des Personals fest. In der Praxis gelten deshalb in jedem Bundesland andere Regelungen. Versuche, bundesweit einheitliche Mindeststandards einzuführen, sind bisher gescheitert.

Diabetes-Kosten entsprechen globaler Steuer von 0,22 Prozent

Wien/Heidelberg/London - Jeder zehnte Erwachsene weltweit leidet an Diabetes. International bedeutet das enorme Aufwendungen. Für den Zeitraum 2020 bis 2050 führt das laut einer neuen Berechnung durch ein internationales Wissenschafterteam mit Beteiligung aus Österreich zu Kosten, die einer jährlich 0,22-prozentigen Steuer entsprächen, berichten die Autoren in "Nature Medicine".

Mann nach Schüssen aus seinem Fenster ausgeforscht

Oberwart - In der Silvesternacht hatte ein Mann im Bezirk Oberwart viermal mit einem Gewehr aus dem Fenster geschossen. Ein Projektil schlug dabei im Fenster eines Kinderzimmers ein. Er wurde ausgeforscht und angezeigt, auch ein Waffenverbot wurde ausgesprochen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Verletzt wurde niemand.

63-Jähriger starb bei Rodelunfall in Osttirol

Nikolsdorf - Ein Rodelunfall im Gemeindegebiet von Nikolsdorf (Bezirk Lienz) hat für einen 63-jährigen Österreicher tödlich geendet. Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag mit seiner Frau gemeinsam auf einer Rodel von der Rabantalm talwärts. In einer Linkskurve gerieten die beiden über den rechten Rand der Forststraße hinaus und stürzten über hohes Felsgelände sowie steiles Waldgelände ab. Der Ehemann erlitt beim Absturz tödliche Verletzungen, seine Frau wurde schwerstverletzt.

Maduro zeigt sich offen für Gespräche mit den USA

Washington/Caracas - Der venezolanische Präsident Nicol�s Maduro hat sich inmitten der Spannungen mit den USA offen für eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten gezeigt. "Wo immer sie wollen und wann immer sie wollen", sagte Maduro am Donnerstag (Ortszeit) im Staatsfernsehen mit Blick auf mögliche Gespräche mit den USA über die Bereiche Drogenhandel, Öl und Migration.

Zohran Mamdani tritt Amt als Bürgermeister New Yorks an

New York - Mit dem Beginn des neuen Jahres hat Zohran Mamdani das Amt des Bürgermeisters von New York City übernommen. Der linksliberale Demokrat wurde kurz nach Silvester (Ortszeit) im kleinen Kreis an dem historischen U-Bahnhof Old City Hall Station in Manhattan vereidigt. Den Amtseid nahm die Generalstaatsanwältin des US-Staats New York, Letitia James, ab. Mamdani legte dabei die Hand auf einen Koran. Er ist der erste muslimische Bürgermeister der größten Stadt der USA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red