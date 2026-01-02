Bis 100 Opfer von Crans-Montana kämpfen noch um ihr Leben

Crans-Montana - Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana befinden sich 80 bis 100 Verletzte in kritischem Zustand. Das sagte der Walliser Sicherheitsdirektor St�phane Ganzer am Freitag dem französischen Radiosender RTL. Die schreckliche Bilanz von rund 40 Todesopfern könnte sich noch verschlimmern, sagte Ganzer. Menschen mit Verbrennungen dritten Grades auf etwa 15 Prozent der Körperoberfläche hätten ein erhöhtes Risiko, in den Stunden und Tagen nach dem Unfall zu sterben.

Wiederkehr für Kindergarten-Mindeststandards vom Bund

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will im Zuge der aktuellen "Reformpartnerschaft" mit Ländern und Gemeinden einheitliche Mindeststandards für die Kindergärten per Bundesgesetz verankern. Derzeit legen die Länder Rahmenbedingungen wie Gruppengröße, Betreuungsschlüssel und Qualifikation des Personals fest. In der Praxis gelten deshalb in jedem Bundesland andere Regelungen. Versuche, bundesweit einheitliche Mindeststandards einzuführen, sind bisher gescheitert.

Arbeitslosigkeit im Dezember weiter gestiegen

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich zum Jahresende weiter gestiegen. Ende Dezember waren 434.572 Personen arbeitslos oder in einer AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Freitag mit. Die Register-Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte über dem Dezember 2024.

Grasser bekam Fußfessel, in Hausarrest überstellt

Innsbruck/Kitzbühel/Österreich - Der nach seiner Verurteilung im Buwog-Prozess seit Anfang Juni in der Innsbrucker Justizanstalt einsitzende Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/dann ÖVP-nahe) hat Freitagfrüh die Fußfessel bekommen bzw. ist in den elektronisch überwachten Hausarrest überstellt worden. Dies erfuhr die APA aus sicherer Quelle. Die Überstellung in seinen Wohnort Kitzbühel erfolgte Punkt genau am 57. Geburtstag des Kärntners.

63-Jähriger stirbt in Osttirol bei Rodelunfall

Nikolsdorf - Ein Rodelunfall in Nikolsdorf in Osttirol hat Donnerstagnachmittag für einen 63-jährigen Österreicher tödlich geendet. Der Mann war zusammen mit seiner 58-jährigen Ehefrau auf einer Rodel von der Rabantalm talwärts unterwegs gewesen. In einer Linkskurve gerieten die beiden über den rechten Rand der Forststraße hinaus und stürzten rund 25 Meter über senkrechtes Felsgelände ab. Der Ehemann erlitt dabei tödliche Verletzungen, seine Frau wurde schwerstverletzt.

Trump droht Iran rund um Anti-Regime-Proteste mit Eingreifen

Dubai/Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat dem ⁠Iran mit einem Eingreifen gedroht, sollte die Führung in Teheran gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgehen. Falls der Iran Demonstranten erschieße und töte, würden die Vereinigten Staaten ihnen zu Hilfe eilen, erklärte Trump am Freitag. Bei seit Tagen andauernden Protesten im Iran wegen der angespannten Wirtschaftslage sind iranischen Medien und Menschenrechtsgruppen zufolge mehrere Menschen getötet worden.

Peking mahnt in Sachen Taiwan "Ein-China-Prinzip" ein

Peking/Taipeh - China hat die internationale Kritik an dem groß angelegten Militärmanöver rund um Taiwan erneut zurückgewiesen. Die Übungen seien "legitim", erklärte das chinesische Verteidigungsministerium am Freitag. Ausländische Staaten sollten davon Abstand nehmen, beim "Thema Taiwanstraße Unruhe zu stiften", und sich strikt an Pekings "Ein-China-Prinzip" halten. Die USA wollen im Gegensatz dazu mit China einen "konstruktiven Dialog" über Taiwan.

Lichtverschmutzung durch Straßenlaternen in Wien reduziert

Wien - Die Sterne leuchten in Wien wieder heller - dank neuer Technologie bei künstlichen Lichtquellen. Laut einer aktuellen Untersuchung des Vereins Kuffner-Sternwarte ist die durch Straßenbeleuchtung verursachte Lichtverschmutzung seit 2015 um 75 Prozent gesunken. Das teilte Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Freitag mit. Für die Entwicklung ist vor allem die Umrüstung auf LED-Elemente verantwortlich. Der Austausch soll weiter forciert werden.

