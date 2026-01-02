Wöginger-Prozess wird ab 11. Februar fortgesetzt

Linz/Wien - ÖVP-Klubobmann Augst Wöginger und zwei Finanzbeamte müssen in der "Postenschacher-Affäre" ab 11. Februar neuerlich wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht. Nachdem das Oberlandesgericht (OLG) Linz die Diversion gekippt hat, wird der Prozess im Landesgericht Linz fortgesetzt. Zwölf bis 13 Verhandlungstage sind anberaumt. Ein Urteil dürfte im April gesprochen werden.

Bis 100 Opfer von Crans-Montana kämpfen noch um ihr Leben

Crans-Montana - Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana befinden sich 80 bis 100 Verletzte in kritischem Zustand. Das sagte der Walliser Sicherheitsdirektor St�phane Ganzer am Freitag dem französischen Radiosender RTL. Die schreckliche Bilanz von rund 40 Todesopfern könnte sich noch verschlimmern, sagte Ganzer. Menschen mit Verbrennungen dritten Grades auf etwa 15 Prozent der Körperoberfläche hätten ein erhöhtes Risiko, in den Stunden und Tagen nach dem Unfall zu sterben.

Wiederkehr für Kindergarten-Mindeststandards vom Bund

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will im Zuge der aktuellen "Reformpartnerschaft" mit Ländern und Gemeinden einheitliche Mindeststandards für die Kindergärten per Bundesgesetz verankern. Derzeit legen die Länder Rahmenbedingungen wie Gruppengröße, Betreuungsschlüssel und Qualifikation des Personals fest. In der Praxis gelten deshalb in jedem Bundesland andere Regelungen. Versuche, bundesweit einheitliche Mindeststandards einzuführen, sind bisher gescheitert.

Arbeitslosigkeit im Dezember weiter gestiegen

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich zum Jahresende weiter gestiegen. Ende Dezember waren 434.572 Personen arbeitslos oder in einer AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Freitag mit. Die Register-Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte über dem Dezember 2024.

Grasser bekam Fußfessel, in Hausarrest überstellt

Innsbruck/Kitzbühel/Österreich - Der nach seiner Verurteilung im Buwog-Prozess seit Anfang Juni in der Innsbrucker Justizanstalt einsitzende Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/dann ÖVP-nahe) hat Freitagfrüh die Fußfessel bekommen bzw. ist in den elektronisch überwachten Hausarrest überstellt worden. Dies erfuhr die APA aus sicherer Quelle. Die Überstellung in seinen Wohnort Kitzbühel erfolgte Punkt genau am 57. Geburtstag des Kärntners.

Bub (10) verlor bei Böller-Unfall in Wien mehrere Finger

Wien - Ein Zehnjähriger hat am Neujahrstag in Wien-Donaustadt schwere Verletzungen bei einem Pyrotechnik-Unfall erlitten. Der Bub war mit seinem Bruder im Hof einer Wohnhausanlage unterwegs, teilte die Polizei mit. Laut dessen Aussage sollen die Kinder den Böller dort gefunden und gezündet haben, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Dem zehnjährigen Bub wurden bei der Explosion mehrere Finger einer Hand abgetrennt. Er wurde von der Rettung versorgt und in ein Spital gebracht.

Trump droht Iran rund um Anti-Regime-Proteste mit Eingreifen

Dubai/Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat dem ⁠Iran mit einem Eingreifen gedroht, sollte die Führung in Teheran gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgehen. Falls der Iran Demonstranten erschieße und töte, würden die Vereinigten Staaten ihnen zu Hilfe eilen, erklärte Trump am Freitag. Bei seit Tagen andauernden Protesten im Iran wegen der angespannten Wirtschaftslage sind iranischen Medien und Menschenrechtsgruppen zufolge mehrere Menschen getötet worden.

Lichtverschmutzung durch Straßenlaternen in Wien reduziert

Wien - Die Sterne leuchten in Wien wieder heller - dank neuer Technologie bei künstlichen Lichtquellen. Laut einer aktuellen Untersuchung des Vereins Kuffner-Sternwarte ist die durch Straßenbeleuchtung verursachte Lichtverschmutzung seit 2015 um 75 Prozent gesunken. Das teilte die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Freitag mit. Für die Entwicklung ist vor allem die Umrüstung auf LED-Elemente verantwortlich. Der Austausch soll weiter forciert werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red