Bis zu 100 Opfer von Crans-Montana kämpfen noch um ihr Leben

Crans-Montana - Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana befinden sich 80 bis 100 Verletzte in kritischem Zustand. Das sagte der Walliser Sicherheitsdirektor St�phane Ganzer am Freitag dem französischen Radiosender RTL. Die schreckliche Bilanz von rund 40 Todesopfern könnte sich noch verschlimmern, sagte Ganzer. Menschen mit Verbrennungen dritten Grades auf etwa 15 Prozent der Körperoberfläche hätten ein erhöhtes Risiko, in den Stunden und Tagen nach dem Unfall zu sterben.

Wöginger-Prozess wird ab 11. Februar fortgesetzt

Linz/Wien - ÖVP-Klubobmann Augst Wöginger und zwei Finanzbeamte müssen in der "Postenschacher-Affäre" ab 11. Februar neuerlich wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht. Nachdem das Oberlandesgericht (OLG) Linz die Diversion gekippt hat, wird der Prozess im Landesgericht Linz fortgesetzt. Zwölf bis 13 Verhandlungstage sind anberaumt. Ein Urteil dürfte im April gesprochen werden.

Grasser bekam Fußfessel, in Hausarrest überstellt

Innsbruck/Kitzbühel/Österreich - Der nach seiner Verurteilung im Buwog-Prozess seit Anfang Juni in der Innsbrucker Justizanstalt einsitzende Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/dann ÖVP-nahe) hat Freitagfrüh die Fußfessel bekommen bzw. ist in den elektronisch überwachten Hausarrest überstellt worden. Dies erfuhr die APA aus sicherer Quelle. Die Überstellung in seinen Wohnort Kitzbühel erfolgte Punkt genau am 57. Geburtstag des Kärntners.

21.650 Einsätze für ÖAMTC-Flugrettung im Jahr 2025

Wien - Die Crews der ÖAMTC-Flugrettung sind im Jahr 2025 zu 21.650 Einsätzen alarmiert worden. Das waren im Schnitt rund 59 Einsätze pro Tag, teilte der Mobilitätsclub am Freitag per Aussendung mit. Am häufigsten erfolgte die Alarmierung einmal mehr nach internistischen und neurologischen Notfällen, das macht mit 10.159 Einsätzen 47 Prozent aller Rettungsaktionen aus.

Bub (10) verlor bei Böller-Unfall in Wien mehrere Finger

Wien - Ein Zehnjähriger hat am Neujahrstag in Wien-Donaustadt schwere Verletzungen bei einem Pyrotechnik-Unfall erlitten. Der Bub war mit seinem Bruder im Hof einer Wohnhausanlage unterwegs, teilte die Polizei mit. Laut dessen Aussage sollen die Kinder den Böller dort gefunden und gezündet haben, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Dem zehnjährigen Bub wurden bei der Explosion mehrere Finger einer Hand abgetrennt. Er wurde von der Rettung versorgt und in ein Spital gebracht.

Trump droht Iran rund um Anti-Regime-Proteste mit Eingreifen

Dubai/Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat dem ⁠Iran mit einem Eingreifen gedroht, sollte die Führung in Teheran gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgehen. Falls der Iran Demonstranten erschieße und töte, würden die Vereinigten Staaten ihnen zu Hilfe eilen, erklärte Trump am Freitag. Bei seit Tagen andauernden Protesten im Iran wegen der angespannten Wirtschaftslage sind iranischen Medien und Menschenrechtsgruppen zufolge mehrere Menschen getötet worden.

Wiener (77) schoss sich in der Silvesternacht ins Bein

Wien - Schmerzhafte Silvesternacht für einen 77-Jährigen in Wien: Der Mann hatte in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf mit einer Waffe hantiert, als sich ein Schuss löste. Dabei erlitt der Mann einen Durchschuss im linken Bein. Er versorgte die schwere Verletzung selbst notdürftig und rief erst am Neujahrstag die Rettung. Die vom Krankenhaus verständigte Polizei fand in der Wohnung des Mannes zwei nicht registrierte Schusswaffen, wurde am Freitag mitgeteilt.

Regionalregierung im Jemen will Armeebasen kampflos zurück

Aden/Sanaa - Im neuentbrannten Konflikt im Jemen droht eine weitere Eskalation. Vonseiten der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung in dem zerfallenen ⁠Bürgerkriegsland wurde am Freitag ein Einsatz angekündigt, um Stellungen von den Separatisten des sogenannten Südlichen Übergangsrats (STC) zurückzuerobern. Der Gouverneur der Provinz Hadramaut, Salem Ahmed Said al-Khanbashi, betonte dabei, dass dies keine Kriegserklärung sei. Es sei ein "friedlicher Einsatz" geplant.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red