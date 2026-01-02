Wunderkerzen für Großbrand in Crans-Montana verantwortlich

Crans-Montana - Die Ursache für den verheerenden Brand im Schweizer Skiort Crans-Montana wird klarer: Laut Staatsanwaltschaft deutet alles darauf hin, dass das Feuer von Wunderkerzen ausging, die auf Champagnerflaschen angebracht waren und zu nahe an die Decke kamen. So habe sich das Feuer sehr schnell ausgebreitet, sagte Generalstaatsanwältin B�atrice Pilloud am Freitag. Die Zahl der Toten lag weiterhin bei 40, die der Verletzten stieg auf 119, darunter bis zu 100 in kritischem Zustand.

Arbeitslosigkeit im Dezember weiter gestiegen

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich zum Jahresende weiter gestiegen. Ende Dezember waren 434.572 Personen arbeitslos oder in einer AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Freitag mit. Die Register-Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte über dem Dezember 2024.

Wöginger-Prozess wird ab 11. Februar fortgesetzt

Linz/Wien - ÖVP-Klubobmann Augst Wöginger und zwei Finanzbeamte müssen in der "Postenschacher-Affäre" ab 11. Februar neuerlich wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht. Nachdem das Oberlandesgericht (OLG) Linz die Diversion gekippt hat, wird der Prozess im Landesgericht Linz fortgesetzt. Zwölf bis 13 Verhandlungstage sind anberaumt. Ein Urteil dürfte im April gesprochen werden.

Saison-Aus für nach Sturz schwer verletzte Liensberger

St. Michael im Lungau - Für die Vorarlbergerin Katharina Liensberger ist der Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina vorbei. Die 28-jährige Skirennläuferin zog sich am Freitag in St. Michael/Lungau beim Riesentorlauftraining des ÖSV-Technikteams in Vorbereitung auf den Kranjska-Gora-Weltcup bei einem Sturz schwere Blessuren im rechten Knie zu. In der Klinik Hochrum bei Innsbruck wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfs, ein Meniskus- und ein Innenbandriss diagnostiziert.

Trump droht Iran rund um Anti-Regime-Proteste mit Eingreifen

Dubai/Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat dem ⁠Iran mit einem Eingreifen gedroht, sollte die Führung in Teheran gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vorgehen. Falls der Iran Demonstranten erschieße und töte, würden die Vereinigten Staaten ihnen zu Hilfe eilen, erklärte Trump am Freitag. Bei seit Tagen andauernden Protesten im Iran wegen der angespannten Wirtschaftslage sind iranischen Medien und Menschenrechtsgruppen zufolge mehrere Menschen getötet worden.

Viele Verletzte nach Einschlag in Wohngebiet in Charkiw

Charkiw (Charkow) - In der Ukraine sind bei einem Angriff auf die Großstadt Charkiw nach Behördenangaben zahlreiche Menschen verletzt worden. Nach vorläufigen Informationen hätten zwei Raketen ein Wohngebiet getroffen, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in sozialen Medien. Die genaue Zahl der Opfer sei noch unbekannt. Selenskyj warf Russland vor, trotz internationaler diplomatischer Bemühungen das Töten fortzusetzen.

2025 erneut hunderte Tote im zivilen Luftverkehr

Berlin - Im vergangenen Jahr sind bei Unglücken im weltweiten zivilen Luftverkehr 418 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern waren neben 352 Passagieren sowie 33 Crewmitgliedern auch 33 Menschen am Boden, wie aus einer Bilanz des Aviation Safety Network hervorgeht, über die der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Freitag berichtete. Im Jahr 2024 hatte es nach einem drastischen Anstieg 334 Todesopfer gegeben.

Winterchaos legt niederländischen Flughafen Schiphol lahm

Amsterdam - Ein Wintereinbruch in den Niederlanden hat am Freitag zum Ausfall von Hunderten Flügen auf dem Flughafen Schiphol in Amsterdam geführt. Außerdem seien Hunderte weitere Flüge verspätet, sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur ANP. Es komme wegen einer Kombination aus Winterwetter, Windrichtung und Enteisung von Flugzeugen zu Verspätungen und Streichungen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM verwies auf Schneefall und starken Wind als Grund für Probleme.

