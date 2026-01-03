Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen

Washington/Caracas - Bei einem großangelegten Militäreinsatz in Venezuela haben die USA den langjährigen Staatschef Nicol�s Maduro entmachtet und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump vorerst die Führung des Landes übernommen. US-Kampfflugzeuge griffen in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela an, Elitesoldaten nahmen Maduro und dessen Frau fest und brachten beide außer Landes. Venezuelas Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado sprach von einer "Stunde der Freiheit" für ihr Land.

Moskau fordert Freilassung Maduros aus US-Gewahrsam

Washington/Caracas/Moskau - Russland hat nach dem US-Angriff auf Venezuela zur Freilassung des autoritären Staatschefs Nicol�s Maduro und seiner Ehefrau aufgerufen. Moskau fordere die amerikanische Führung auf, ihre Position zu überdenken und den "rechtmäßig gewählten Präsidenten eines souveränen Landes und seine Ehefrau" freizulassen, teilte das russische Außenministerium mit. Die USA, die Maduro für illegitim halten, und Venezuela müssten ihre Probleme auf dem Weg des Dialogs lösen.

Meinl-Reisinger: Weitere Eskalation in Venezuela verhindern

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat angesichts der US-Angriffe auf Venezuela vor einer weiteren Zuspitzung gewarnt. "Entscheidend ist nun, eine weitere Eskalation zu verhindern und das Völkerrecht zu wahren", schrieb Meinl-Reisinger am Samstag auf der Plattform X. "Wir rufen daher alle Beteiligten zu Zurückhaltung auf, um weiteres Leid zu vermeiden." Auch ÖVP-Kanzler Christian Stocker rief zur Deeskalation auf. Das Außenministerium richtete einen Krisenstab ein.

Ermittlungen gegen Barbesitzer nach Schweizer Brandinferno

Crans-Montana - Gegen die Betreiber der abgebrannten Bar in Crans-Montana in der Schweiz sind Ermittlungen eingeleitet worden. "Ihnen werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen", teilte die Polizei mit. Die Walliser Staatsanwaltschaft habe "eine Strafuntersuchung" eröffnet, hieß es am Samstagnachmittag. Indes wurden die ersten der mindestens 40 Todesopfer offiziell identifiziert.

Debatte über Ukraine-"Rahmendokumente" für Kriegsende

Brüssel - Die nationalen Sicherheitsberater der Koalition der Willigen haben nach ukrainischen Angaben über "Rahmendokumente" zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gesprochen. Zu den am Samstag erörterten Dokumenten gehörten laut Verhandlungsführer Rustem Umerow "Sicherheitsgarantien und Ansätze für den Friedensplan". Außerdem sei es bei dem Treffen um die "Abfolge weiterer gemeinsamer Schritte" gegangen, erklärte Umerow im Onlinedienst Telegram.

Stromausfall in Teilen Berlins wohl bis Donnerstag

Berlin - Ein Stromausfall im Südwesten der deutschen Hauptstadt Berlin könnte nach Einschätzung des Stromnetzbetreibers für viele der Zehntausenden Betroffenen bis Donnerstag dauern. Grund ist der aufwendige Bau von Ersatzleitungen nach dem Brand einer Kabelbrücke, sagte ein Sprecher. Der Netzbetreiber hoffte, zumindest rund 10.000 Haushalte ab Samstagabend aus anderen Netzteilen versorgen zu können.

Kapitän auf Donau-Kreuzfahrtschiff schwer gestürzt

Esternberg - Der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes "MS Amadeus Queen" ist am Samstag bei Esternberg an der Donau (Bezirk Schärding) an Bord eine Stiege hinunter gestürzt und zog sich Kopf- und Schulterverletzungen zu. Der 54-Jährige wollte die Arbeiten eines Crewmitglieds kontrollieren und ging zum Bug des Schiffes. Nach der Überprüfung übersah er den Stiegenabgang hinter ihm und stürzte rund zweieinhalb Meter ab. Der Kapitän wurde ins Klinikum Passau gebracht, so die Polizei Oberösterreich.

Winter legt Schiphol weiter lahm - Hunderte Flugausfälle

Amsterdam - Am Amsterdamer Flughafen Schiphol behindern Schnee und Eis den Flugverkehr auch über das Wochenende massiv. Wie schon am Freitag komme es auch am Samstag und Sonntag wegen des Winterwetters und dem Enteisen der Maschinen zu Verspätungen und dem Ausfall etlicher Flüge, teilte der Flughafen mit.

