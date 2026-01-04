Venezuelas von USA entmachteter Präsident Maduro in New York

New York/Washington - Venezuelas von den USA im eigenen Land bei einem Militäreinsatz gefangen genommener Präsident ist in New York inhaftiert. Ein vom Weißen Haus auf der Plattform X verbreitetes Video zeigt, wie Nicol�s Maduro in Handschellen und umrahmt von Beamten der US-Drogenpolizei DEA in einem Gang des Gebäudes abgeführt wird. Der Linke Maduro soll am Montag vor einem Bundesgericht in Manhattan erscheinen. Maduros Vizin wurde indes zu seiner Interimsnachfolgerin ernannt.

Zehn Verletzte bei Kollision mit Kleinbus im Salzburger Land

Piesendorf - Zehn Personen, darunter vier Kinder, sind Samstagabend in Piesendorf (Bezirk Zell am See) teils schwer verletzt worden, als zwei Autos zusammenstießen. Ein Pkw mit vier Insassen hatte sich überschlagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Kleinbus, in dem sechs Personen saßen. Alle zehn Beteiligten wurden ins Krankenhaus nach Zell am See eingeliefert, so die Polizei Salzburg.

ÖVP-Schulden im Super-Wahljahr 2024 massiv gestiegen

Wien - Das Superwahljahr 2024 hat bei der Kanzlerpartei ÖVP das ohnehin große Loch in der Parteikasse weiter vergrößert. Die Schulden der Volkspartei stiegen laut Rechenschaftsbericht bis Ende 2024 auf rund 9,36 Mio. Euro. Finanziell am besten da steht unter den Parlamentsparteien wie bereits im Vorjahr die FPÖ - mit 6,37 Mio. Euro "Reinvermögen". Im Plus bilanzierten auch Grüne und NEOS. Der SPÖ ist es laut Vermögensbilanz gelungen, trotz Wahljahr ihren Schuldenberg zu verkleinern.

Kunasek übergibt LH-Vorsitz offiziell an Mattle

Innsbruck - Tirol folgt auf die Steiermark: Das westliche Bundesland hat mit 1. Jänner turnusgemäß den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz inne, die Staffelübergabe von Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) an Tirols Landeschef Anton Mattle (ÖVP) erfolgt am Sonntag im Rahmen eines Festakts am Innsbrucker Landhausplatz. Im Zentrum des Tiroler Vorsitzes unter dem Motto "Bergauf für Österreich" steht naturgemäß die mit dem Bund ausgerufene "Reformpartnerschaft".

Hanger fordert vor U-Ausschuss Entschuldigung der FPÖ

Wien - Der Fraktionsführer der ÖVP im Untersuchungsausschuss, Andreas Hanger, fordert die FPÖ auf, "sich bei den Polizisten, der Justiz und eigentlich auch bei der österreichischen Bevölkerung zu entschuldigen". Grund sind die Vorwürfe der Freiheitlichen bezüglich der Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Den von ihnen dazu eingesetzten U-Ausschuss sieht Hanger grundsätzlich als "Verschwendung von Steuergeld", wie er im APA-Interview betonte.

Edtstadler kündigt Personalabbau und Strukturreform an

Salzburg - Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) kündigt für die Landesverwaltung ihres Bundeslandes einen Personalabbau durch Nicht-Nachbesetzungen und strukturelle Reformen in der Verwaltung an. Etwa jede dritte Stelle könnte nicht nachbesetzt werden, sagte sie im Interview mit der APA. Anfang Jänner wird es dazu eine Klausur der Landesregierung geben. Außerdem plant sie im kommenden Jahr angesichts der bevorstehenden Landtagswahl im Frühjahr 2028 ein Doppelbudget.

Myanmars Junta begnadigt über 6.000 Gefangene zu Feiertag

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Freiheit zum neuen Jahr: Die Militärregierung in Myanmar hat am Sonntag angekündigt, über 6.000 Inhaftierte anlässlich des 78. Jahrestags der Unabhängigkeit von Großbritannien zu begnadigen. Die Junta nannte "Mitgefühl" als Grund für die Freilassung von 6.134 Gefangenen in dem südostasiatischen Land. Unter den Begnadigten sind demnach auch 52 ausländische Staatsangehörige. Die Armee hatte 2021 wieder die Macht übernommen und damit eine kurze Periode der Demokratie beendet.

