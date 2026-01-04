Venezuelas von USA entmachteter Präsident Maduro in New York

New York/Washington - Venezuelas von den USA im eigenen Land bei einem Militäreinsatz gefangen genommener Präsident ist in New York inhaftiert. Ein vom Weißen Haus auf der Plattform X verbreitetes Video zeigt, wie Nicol�s Maduro in Handschellen und umrahmt von Beamten der US-Drogenpolizei DEA in einem Gang des Gebäudes abgeführt wird. Der Linke Maduro soll am Montag vor einem Bundesgericht in Manhattan erscheinen. Maduros Vizin wurde indes zu seiner Interimsnachfolgerin ernannt.

Über die Hälfte der Toten von Crans-Montana identifiziert

Crans-Montana/Bern - Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana sind 16 weitere Todesopfer identifiziert worden. Es handelt sich um vier Schweizerinnen, sechs Schweizer, zwei Italiener sowie je einen italienisch-emiratischen, rumänischen, französischen und türkischen Staatsangehörigen. Sie sind zwischen 14 und 39 Jahre alt, teilte die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mit. Für Freitag wurde ein nationaler Trauertag angesetzt.

22-jähriger Skifahrer bei Sturz in Tirol tödlich verunglückt

Strass im Zillertal - Ein 22-jähriger Skifahrer ist am Samstag im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach (Bezirk Schwaz) bei einem Sturz über steiles Gelände tödlich verunglückt. Der Deutsche geriet aus ungeklärter Ursache über den Rand der schwarzen Piste Nr. 1, informierte die Polizei. Er kam rund 20 Meter unterhalb der Piste in einem Waldstück zu liegen. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen.

Fünf Jugendliche nach Wohnhausbrand im Bezirk Tulln gesucht

Langenrohr - Nach dem Brand eines Einfamilienhauses am Freitagabend in Langenrohr (Bezirk Tulln) ersucht die Polizei um Hinweise. Als Auslöser gilt eine Feuerwerksrakete. Mutmaßliche Verursacher sind nach Angaben vom Sonntag fünf Jugendliche, die auf Videos zu sehen sind, als sie davonlaufen. 213 Feuerwehrfrauen und -männer standen im Löscheinsatz. Verletzt wurde niemand.

Kunasek übergibt LH-Vorsitz offiziell an Mattle

Innsbruck - Tirol folgt auf die Steiermark: Das westliche Bundesland hat mit 1. Jänner turnusgemäß den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz inne, die Staffelübergabe von Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) an Tirols Landeschef Anton Mattle (ÖVP) erfolgt am Sonntag im Rahmen eines Festakts am Innsbrucker Landhausplatz. Im Zentrum des Tiroler Vorsitzes unter dem Motto "Bergauf für Österreich" steht naturgemäß die mit dem Bund ausgerufene "Reformpartnerschaft".

ÖVP-Schulden im Super-Wahljahr 2024 massiv gestiegen

Wien - Das Superwahljahr 2024 hat bei der Kanzlerpartei ÖVP das ohnehin große Loch in der Parteikasse weiter vergrößert. Die Schulden der Volkspartei stiegen laut Rechenschaftsbericht bis Ende 2024 auf rund 9,36 Mio. Euro. Finanziell am besten da steht unter den Parlamentsparteien wie bereits im Vorjahr die FPÖ - mit 6,37 Mio. Euro "Reinvermögen". Im Plus bilanzierten auch Grüne und NEOS. Der SPÖ ist es laut Vermögensbilanz gelungen, trotz Wahljahr ihren Schuldenberg zu verkleinern.

Zehn Verletzte bei Kollision mit Kleinbus im Salzburger Land

Piesendorf - Zehn Personen, darunter vier Kinder, sind Samstagabend in Piesendorf (Bezirk Zell am See) teils schwer verletzt worden, als zwei Autos zusammenstießen. Ein Pkw mit vier Insassen hatte sich überschlagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Kleinbus, in dem sechs Personen saßen. Alle zehn Beteiligten wurden ins Krankenhaus nach Zell am See eingeliefert, so die Polizei Salzburg.

