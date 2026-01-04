Venezuelas von USA entmachteter Präsident Maduro in New York

New York/Washington - Venezuelas von den USA im eigenen Land bei einem Militäreinsatz gefangen genommener Präsident ist in New York inhaftiert. Ein vom Weißen Haus auf der Plattform X verbreitetes Video zeigt, wie Nicol�s Maduro in Handschellen und umrahmt von Beamten der US-Drogenpolizei DEA in einem Gang des Gebäudes abgeführt wird. Der Linke Maduro soll am Montag vor einem Bundesgericht in Manhattan erscheinen. Maduros Vizin wurde indes zu seiner Interimsnachfolgerin ernannt.

Über die Hälfte der Toten von Crans-Montana identifiziert

Crans-Montana/Bern - Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana sind 16 weitere Todesopfer identifiziert worden. Es handelt sich um vier Schweizerinnen, sechs Schweizer, zwei Italiener sowie je einen italienisch-emiratischen, rumänischen, französischen und türkischen Staatsangehörigen. Sie sind zwischen 14 und 39 Jahre alt, teilte die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mit. Für Freitag wurde ein nationaler Trauertag angesetzt.

Zehnjähriger verletzte sich mit Blitzknallsatz schwer

Wien - Ein Bub hat sich Samstagvormittag in Wien beim Zünden von Pyrotechnik schwere Verletzungen an einer Hand zugezogen. Ein Passant, der das Unglück vor einer Wohnhausanlage in Favoriten beobachtet hatte, kam dem Zehnjährigen zu Hilfe und wählte auch den Notruf, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Sonntag. Die Berufsrettung brachte das Kind in ein Spital, seine Mutter wurde verständigt, hieß es von den Einsatzkräften.

Massive Störung legt Flugverkehr in Griechenland lahm

Athen - Eine Telekommunikationsstörung hat den Flugverkehr in Griechenland fast vollständig zum Erliegen gebracht. Betroffen sind alle Airports des Landes, darunter die internationalen Flughäfen Athen und Thessaloniki. Dies berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews) unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Reisende seien per SMS informiert worden.

Selenskyj: 2.000 russische Luftangriffe in Neujahrswoche

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach rund 2.000 russischen Luftangriffen in der Neujahrswoche zu mehr Unterstützung für sein Land aufgerufen. "Stabilität und Vorhersehbarkeit der Hilfe für die Ukraine sind das, was Moskau wirklich zur Diplomatie bewegen kann. Wir zählen auf weitere Verteidigungshilfe", schrieb Selenskyj auf Telegram. Im Laufe der vergangenen Woche habe Russland mehr als 1.070 Gleitbomben, fast 1.000 Drohnen und sechs Raketen eingesetzt.

Kälte-Warnung für Westösterreich in den nächsten Tagen

Innsbruck/Wien - Westösterreich bekommt es in den kommenden Tagen und Nächten mit großer Kälte zu tun. Die Geosphere Austria gab für Vorarlberg und Tirol, aber auch für den Großteil Salzburgs sowie für die westlichen Gebiete von Kärnten und der Steiermark eine orange Wetterwarnung aus. In der Nacht auf Montag ist mit bis zu minus 15 Grad zu rechnen. "Eine vergleichbare Wetterlage mit einem solchen Kaltluftvorstoß liegt bereits einige Jahre zurück", sagte der Tiroler Experte Elmar Rizzoli.

Stromausfall in Berlin mit Brandsätzen verursacht

Berlin - Ein großflächiger Stromausfall im Südwesten der deutschen Hauptstadt Berlin mit zehntausenden betroffenen Haushalten ist nach Angaben von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) mit Brandsätzen verursacht worden. Es handle sich eindeutig um eine Vorsatzhandlung, sagte sie am Sonntag. Die betroffene Brücke am Teltowkanal, an der fünf Hochspannungs- und zehn Mittelspannungskabel zerstört worden seien, sei "mit Brandsätzen versehen worden".

22-jähriger Skifahrer bei Sturz in Tirol tödlich verunglückt

Strass im Zillertal - Ein 22-jähriger Skifahrer ist am Samstag im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach (Bezirk Schwaz) bei einem Sturz über steiles Gelände tödlich verunglückt. Der Deutsche geriet aus ungeklärter Ursache über den Rand der schwarzen Piste Nr. 1, informierte die Polizei. Er kam rund 20 Meter unterhalb der Piste in einem Waldstück zu liegen. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen.

