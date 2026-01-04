Venezuelas von USA entmachteter Präsident Maduro in New York

New York/Washington - Venezuelas von den USA im eigenen Land bei einem Militäreinsatz gefangen genommener Präsident ist in New York inhaftiert. Ein vom Weißen Haus auf der Plattform X verbreitetes Video zeigt, wie Nicol�s Maduro in Handschellen und umrahmt von Beamten der US-Drogenpolizei DEA in einem Gang des Gebäudes abgeführt wird. Der Linke Maduro soll am Montag vor einem Bundesgericht in Manhattan erscheinen. Maduros Vizin wurde indes zu seiner Interimsnachfolgerin ernannt.

Über die Hälfte der Toten von Crans-Montana identifiziert

Crans-Montana/Bern - Mehr als die Hälfte der 40 Todesopfer aus der abgebrannten Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana sind identifiziert, und es zeigt sich: Zahlreiche Opfer waren Minderjährige. Darunter ist unter anderem eine 14-jährige Schweizerin, wie die Polizei im Kanton Wallis am Sonntag berichtete. Andere identifizierte Opfer, etwa aus Italien, waren erst 16 Jahre alt, als die Brandkatastrophe in der Silvesternacht ihrem jungen Leben ein Ende setzte.

Anschlag auf Berliner Stromnetz von Linksextremisten verübt

Berlin - Der Anschlag auf das Stromnetz in Teilen Berlins ist aller Wahrscheinlichkeit nach von Linksextremisten verübt worden. Ein Bekennerschreiben einer linksextremistischen Gruppierung namens Vulkangruppe sei nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen als "glaubhaft" eingestuft worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Berlin. Die Ermittlungen zum Tathintergrund gingen aber weiter. Auch Berlins Bürgermeister Kai Wegner bezeichnete die Täter als "offenkundig Linksextremisten".

Bürgerrechtler: Mindestens 16 Tote bei Protesten im Iran

Teheran - Bei den seit einer Woche andauernden Unruhen ⁠im Iran sind nach Angaben von Bürgerrechtlern bisher mindestens 16 Menschen getötet worden. 582 Personen seien zudem festgenommen worden, teilte das Aktivisten-Netzwerk HRANA am Sonntag mit. Die kurdische Menschenrechtsgruppe Hengaw sprach sogar von mindestens 17 Toten seit Beginn der Proteste, die sich an der prekären Wirtschaftslage und der hohen Inflation entzündet haben. Unabhängig ließen sich die Zahlen nicht überprüfen.

Massive Störung legt Flugverkehr in Griechenland lahm

Athen - Eine Telekommunikationsstörung hat am Sonntag den Flugverkehr in Griechenland fast vollständig zum Erliegen gebracht. Betroffen sind alle Airports des Landes, darunter die internationalen Flughäfen Athen und Thessaloniki. Dies berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews) unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Reisende seien per SMS informiert worden. Die Ursachen würden untersucht. Wann der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, blieb zunächst unklar.

Zehnjähriger verletzte sich mit Blitzknallsatz schwer

Wien - Ein Bub hat sich Samstagvormittag in Wien beim Zünden von Pyrotechnik schwere Verletzungen an einer Hand zugezogen. Ein Passant, der das Unglück vor einer Wohnhausanlage in Favoriten beobachtet hatte, kam dem Zehnjährigen zu Hilfe und wählte auch den Notruf, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Sonntag. Die Berufsrettung brachte das Kind in ein Spital, seine Mutter wurde verständigt, hieß es von den Einsatzkräften.

Selenskyj: 2.000 russische Luftangriffe in Neujahrswoche

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach rund 2.000 russischen Luftangriffen in der Neujahrswoche zu mehr Unterstützung für sein Land aufgerufen. "Stabilität und Vorhersehbarkeit der Hilfe für die Ukraine sind das, was Moskau wirklich zur Diplomatie bewegen kann. Wir zählen auf weitere Verteidigungshilfe", schrieb Selenskyj auf Telegram. Im Laufe der vergangenen Woche habe Russland mehr als 1.070 Gleitbomben, fast 1.000 Drohnen und sechs Raketen eingesetzt.

Kälte-Warnung für Westösterreich in den nächsten Tagen

Innsbruck/Wien - Westösterreich bekommt es in den kommenden Tagen und Nächten mit großer Kälte zu tun. Die Geosphere Austria gab für Vorarlberg und Tirol, aber auch für den Großteil Salzburgs sowie für die westlichen Gebiete von Kärnten und der Steiermark eine orange Wetterwarnung aus. In der Nacht auf Montag ist mit bis zu minus 15 Grad zu rechnen. "Eine vergleichbare Wetterlage mit einem solchen Kaltluftvorstoß liegt bereits einige Jahre zurück", sagte der Tiroler Experte Elmar Rizzoli.

