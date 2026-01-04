Trump droht Venezuela und bekräftigt Anspruch auf Grönland

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Interimspräsidentin Venezuelas, Delcy Rodr�guez, am Sonntag mit Drohungen zur Kooperation aufgefordert und einen Anspruch der USA auf die dänische Insel Grönland bekräftigt. "Wenn sie nicht tut, was richtig ist, wird sie einen sehr hohen Preis zahlen, wahrscheinlich einen höheren als Maduro", so Trump laut dem Magazin "The Atlantic". Auch andere Länder könnten Ziel einer US-Intervention werden, sagte Trump. "Wir brauchen Grönland, absolut."

Alle 40 Todesopfer von Crans-Montana identifiziert

Crans-Montana/Bern - Nach der Identifizierung aller 40 Todesopfer des Brandinfernos in Crans-Montana steht fest: Viele derjenigen, die es nicht mehr lebend aus der brennenden Bar schafften, sind noch nicht volljährig gewesen. Das jüngste Todesopfer ist eine 14-jährige Schweizerin, wie die Schweizer Polizei im Kanton Wallis berichtet. Andere waren erst 16 Jahre alt. Darunter waren unter anderem Italiener und Franzosen. Opfer aus Österreich wurden nicht registriert.

Mattle mit Teil-Zentralisierung bei Gesundheit in LH-Vorsitz

Innsbruck - Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat am Sonntag bei einem Festakt in Innsbruck offiziell für ein halbes Jahr den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz vom steirischen Landeschef Mario Kunasek (FPÖ) übernommen. Bei einem Pressegespräch berichtete Mattle von einem "Positionspapier", das er mit Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner (ÖVP) erstellt habe. Ein Vorschlag darin: Eine "zentrale Gesetzgebung im Spitalswesen", wobei aber die Länder mitreden sollen.

Anschlag auf Berlins Stromnetz von Linksextremisten verübt

Berlin - Der großflächige Stromausfall in Teilen der deutschen Hauptstadt Berlin mit Zehntausenden betroffenen Haushalten ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen Anschlag von Linksextremisten zurückzuführen. Ein Bekennerschreiben einer Organisation namens Vulkangruppe sei nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen als "glaubhaft" anzusehen, so ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ermittlungen gingen aber weiter. Der Stromausfall dauert voraussichtlich noch bis Donnerstagnachmittag.

Granate gegenüber von Synagoge in Wien gefunden

Wien - In der Nähe der jüdischen Synagoge in der Tempelgasse in Wien-Leopoldstadt ist am Sonntag eine Handgranate gefunden worden. Sie befand sich in einer Tasche, die in einem Hauseingang gegenüber der Synagoge abgestellt war, wie die Polizei der APA mitteilte. Die Granate wurde vom Entschärfungsdienst abtransportiert. Bei der anschließenden Untersuchung wurde festgestellt, dass sich in dem Granatenkörper kein Sprengstoff befand und die Zündvorrichtung nicht funktionsfähig war.

Tiroler Wintersaison bisher mit "extrem guter Buchungslage"

Innsbruck - Die Wintersaison in Tirol ist bisher offenbar sehr zufriedenstellend verlaufen. Die Buchungslage sei aus aktueller Sicht "extrem gut", erklärte Tirol Werbung-Geschäftsführerin Karin Seiler am Sonntag am Rande eines Touristikertreffens am Innsbrucker Bergisel gegenüber der APA. Die Woche um Weihnachten und Silvester lägen sogar "über dem Vorjahresniveau", so Seiler, die zudem davon ausging, dass die gesamte Saison "mit einem Plus" schließen werde.

Tote bei Protesten im Iran - Khamenei warnt "Aufrührer"

Teheran - Im Iran dauern die Proteste gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die schlechte Wirtschaftslage weiter an. Menschenrechtsgruppen und iranische Medien berichteten am Sonntag von Demonstrationen vor allem in Teheran und im Westen des Landes, die zum Teil in Ausschreitungen mündeten und zu Todesopfern führten. Seit Beginn der Proteste am vergangenen Sonntag wurden den Angaben zufolge mindestens 19 Menschen getötet.

