Entmachteter Präsident Venezuelas kommt vor US-Gericht

Washington - Der von den USA gefangen genommene, links-autoritäre, venezolanische Staatschef Nicol�s Maduro soll am Montag erstmals vor Gericht erscheinen. Ein New Yorker Bundesgericht setzte für 12.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MEZ) einen Termin an. Was genau bei der Anhörung passieren soll, blieb zunächst unklar. Der 63 Jahre alte Maduro und seine Ehefrau waren in der Nacht auf Samstag vom US-Militär in der venezolanischen Hauptstadt Caracas festgenommen und außer Landes gebracht worden.

Dänemark weist erneut Trumps Anspruch auf Grönland zurück

Kopenhagen/Nuuk/Washington - Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland haben einen erneut von US-Präsident Donald Trump geäußerten Gebietsanspruch auf Grönland deutlich zurückgewiesen. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen erklärte, die Vereinigten Staaten hätten "überhaupt kein Recht" einen Teil der dänischen Staatsgemeinschaft zu annektieren. Sie rief die USA dazu auf, "mit den Drohungen aufzuhören gegen einen historisch engen Verbündeten und gegen ein anderes Land und ein anderes Volk".

Junk-Food-Werbeverbot in Großbritannien in Kraft

London - In Großbritannien ist am Montag ein Werbeverbot für sogenanntes Junk-Food im Fernseh-Tagesprogramm und im Internet in Kraft getreten. Das britische Gesundheitsministerium rechnet damit, dass so 20.000 Fälle von Fettleibigkeit bei Kindern verhindert werden können. Das Verbot betrifft Werbung für Lebensmittel wie gezuckerte Frühstücksflocken, Energydrinks oder gefrorene Hühner-Nuggets - sie dürfen nun vor 21.00 Uhr nicht mehr im Fernsehen und nie online angepriesen werden.

Opfer und Schäden in Kiew und Umgebung

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Montag erneut mit Angriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew wurde Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge eine medizinische Einrichtung getroffen, vier Menschen seien dadurch verletzt worden. Ein Mann, der zur Behandlung in der Einrichtung war, kam demnach ums Leben. Auch im Kiewer Umland hatten die Schläge schwere Folgen. Ein Mann sei im Kreis Fastow in der Region Kiew getötet worden, teilte die regionale Polizei mit.

Beute von Tresorcoup womöglich über 100 Millionen Euro

Gelsenkirchen - Die Beute beim spektakulären Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in der deutschen Stadt Gelsenkirchen lag möglicherweise über 100 Millionen Euro. Das erfuhr die dpa aus Sicherheitskreisen, nachdem die "Bild"-Zeitung zuvor darüber berichtet hatte. Demnach hätten einzelne Kunden angezeigt, dass sie jeweils mehr als 500.000 Euro in ihren Schließfächern gehabt hätten.

Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno

Crans-Montana - Die Identifizierung aller 40 Todesopfer des Brandinfernos im Schweizer Skiort Crans-Montana ist abgeschlossen. Viele derjenigen, die es nicht lebend aus der brennenden Bar schafften, sind noch nicht volljährig gewesen. Das jüngste Todesopfer ist eine 14-jährige Schweizerin. Im Fokus der Ermittler stehen die Betreiber der Bar "Le Constellation". Die Kriterien für eine Untersuchungshaft sind derzeit nicht erfüllt, heißt es von der Walliser Staatsanwaltschaft.

Holocaustüberlebende Eva Schloss gestorben

Wien - Die aus Wien stammende Holocaustüberlebende Eva Schloss ist am Samstag im Alter von 96 Jahren in London gestorben. Das berichtet die Kathpress unter Berufung auf das Portal "Jewish News". Sie war eine enge Freundin von Anne Frank, lange nach Franks Tod im Konzentrationslager Bergen-Belsen wurde sie von deren Vater adoptiert. Als Mitgründerin und Ehrenpräsidentin des Anne Frank Trust setzte sich Schloss bis ins hohe Alter für die Erinnerung an die Shoah und Toleranz ein.

Tresor über Tiroler Skipiste geschleppt - Diebe festgenommen

Fieberbrunn/Saalfelden - Zwei Männer sind in der Nacht auf Sonntag in ein Gastlokal in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) eingebrochen, haben einen Tresor aus der Verankerung gerissen und diesen über eine angrenzende Skipiste zu einem Pkw geschleppt. Daraufhin verluden sie den Tresor und flüchteten. Zeugen setzten einen Notruf ab. Das Auto wurde schließlich von Polizisten in Saalfelden im Salzburger Pinzgau angehalten. Die Verdächtigen, Rumänen im Alter von 47 und 50 Jahren, wurden festgenommen.

