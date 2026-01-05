Wiener Stadtrat Czernohorszky will kalte Progression zurück

Wien - Der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) hat sich für eine Wiedereinführung der kalten Progression ausgesprochen. Deren Abschaffung im Jahr 2023 sei ein Fehler gewesen, sagte er zur "Presse"; schließlich seien dadurch Einnahmen weggebrochen. Genauso wie "viele andere Maßnahmen ohne Gegenfinanzierung" sei sie "ein massiver Grund, dass den Gemeinden nun das Wasser bis zum Hals steht", so Czernohorszky. Die ÖVP lehnt die Rückkehr der schleichenden Steuererhöhung ab.

Nestl� ruft weltweit Nahrung für Säuglinge zurück

Wien - Der Lebensmittelkonzern Nestl� hat weltweit Chargen der Säuglingsnahrung BEBA und Alfamino zurückgerufen. Auch in Österreich wurden im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung durch die AGES in zwei Produktchargen geringe Mengen des Toxins Cereulid festgestellt. Ursache ist ein Reinigungsdefekt in einem Produktionswerk eines Nestl�-Zulieferbetriebs. Die betroffenen Produkte wurden bereits aus dem Handel genommen, hieß es am Montag in einer Aussendung des Gesundheitsministeriums.

Iranische Justiz kündigt hartes Vorgehen gegen Proteste an

Teheran/Washington - Rund eine Woche nach Ausbruch der Proteste im Iran hat die Justiz ein hartes Durchgreifen angekündigt. "Die Randalierer sollen wissen, dass, wenn in früheren Phasen Nachsicht gewährt wurde, von einem Entgegenkommen keine Rede mehr sein wird", sagte Justizchef Gholam-Hossein Mohseni-Ejei nach Angaben des Justizportals Mizan vom Montag. Als Grund nannte er Solidaritätsbekundungen der US- und der israelischen Regierung, der "Hauptfeinde unseres Volkes".

Tausende Berliner Haushalte weiter ohne Strom

Berlin - Tausende Berliner Haushalte im Südwesten der deutschen Hauptstadt sind am Montag in einen weiteren Tag ohne Heizung und Elektrizität gestartet - und das bei Schnee und eisigen Außentemperaturen. Auslöser ist ein großer Stromausfall wegen eines Brandanschlags auf eine Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde am Samstag. Dieser könnte sich noch tagelang ziehen. Mehrere Schulen und Kindertagesstätten bleiben geschlossen.

Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno

Crans-Montana - Die Identifizierung aller 40 Todesopfer des Brandinfernos im Schweizer Skiort Crans-Montana ist abgeschlossen. Viele derjenigen, die es nicht lebend aus der brennenden Bar schafften, sind noch nicht volljährig gewesen. Das jüngste Todesopfer ist eine 14-jährige Schweizerin. Im Fokus der Ermittler stehen die Betreiber der Bar "Le Constellation". Die Kriterien für eine Untersuchungshaft sind derzeit nicht erfüllt, heißt es von der Walliser Staatsanwaltschaft.

Trump droht Indien wegen russischen Öls erneut mit Zöllen

Washington/Neu-Delhi - US-Präsident Donald Trump droht Indien wegen des Kaufs russischen Öls erneut mit massiven Zöllen. Die USA könnten die Abgaben auf Produkte aus Indien erhöhen, wenn das südasiatische Land nicht die Käufe von russischem Öl beschränke, sagte Trump. Er erhöhte damit den Druck auf die Regierung in Neu-Delhi, während die Handelsgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und Indien weiter ergebnislos verlaufen.

Winter hat europäische Länder im Griff

Amsterdam/Utrecht/Krakau (Krakow) - Starker Schneefall und eisige Temperaturen haben in etlichen europäischen Ländern für chaotische Verhältnisse gesorgt. Am Montag, als viele Menschen aus den Weihnachtsferien in den Alltag starteten, kam es in Polen, Tschechien und den Niederlanden zu zahlreichen Verkehrsstörungen. Am Großflughafen Schiphol in Amsterdam wurden am Morgen rund 450 Flüge gestrichen. Bis 13.00 Uhr sollen nur sehr wenige Flüge starten können, hieß es vom Flughafen.

