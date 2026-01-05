Wiener Stadtrat Czernohorszky will kalte Progression zurück

Wien - Der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) hat sich für eine Wiedereinführung der kalten Progression ausgesprochen. Deren Abschaffung im Jahr 2023 sei ein Fehler gewesen, sagte er zur "Presse"; schließlich seien dadurch Einnahmen weggebrochen. Genauso wie "viele andere Maßnahmen ohne Gegenfinanzierung" sei sie "ein massiver Grund, dass den Gemeinden nun das Wasser bis zum Hals steht", so Czernohorszky. Die ÖVP lehnt die Rückkehr der schleichenden Steuererhöhung ab.

Tausende Berliner Haushalte seit drei Tagen ohne Strom

Berlin - Am dritten Tag des Stromausfalls im Südwesten Berlins kämpfen noch rund 30.000 Haushalte mit Kälte und weiteren großen Einschränkungen. Von den anfangs etwa 45.000 Haushalten erhielten bis Sonntagabend etwa 15.000 wieder Energie. Der Betreiber Stromnetz Berlin versucht, die durch den vermutlich linksextremistischen Brandanschlag vom Samstag zerstörten Starkstromleitungen so schnell wie möglich zu reparieren. Angekündigt war die komplette Behebung des Schadens bis Donnerstag.

Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno

Crans-Montana - Die Identifizierung aller 40 Todesopfer des Brandinfernos im Schweizer Skiort Crans-Montana ist abgeschlossen. Viele derjenigen, die es nicht lebend aus der brennenden Bar schafften, sind noch nicht volljährig gewesen. Das jüngste Todesopfer ist eine 14-jährige Schweizerin. Im Fokus der Ermittler stehen die Betreiber der Bar "Le Constellation". Die Kriterien für eine Untersuchungshaft sind derzeit nicht erfüllt, heißt es von der Walliser Staatsanwaltschaft.

Minus 25,7 Grad in der vergangenen Nacht im Mühlviertel

Lilienfeld/St. Pölten - Ungemütlich frostig ist die vergangene Nacht in weiten Teilen Österreichs ausgefallen. Kältepole waren das Mühlviertel, das Waldviertel und das Tiroler Außerfern. In der Wetterstation Liebenau-Gugu (Bezirk Freistadt) wurden minus 25,7 Grad gemessen, in Schwarzau in der Gemeinde Moorbad Harbach (Bezirk Gmünd) waren es minus 24,3 Grad. In den Ortschaften Tannheim und Ehrwald im Bezirk Reutte wurden minus 22,4 Grad bzw. minus 20,2 Grad verzeichnet, berichtete Geosphere Austria.

Wiener Basejumper in Norditalien tödlich verunglückt

Trient - Ein in Wien lebender Basejumper ist am Montag nach einem Sprung vom Berg Brento im norditalienischen Trentino ums Leben gekommen. Der 44-Jährige befand sich in Begleitung eines Freundes, der den Sprung filmte, als er vermutlich die Kontrolle verlor und an einem steilen Hang der darunterliegenden Felswand abstürzte, wie die Rettungseinheiten der APA bestätigten. Der Begleiter setzte den Notruf über die europaweite Notrufnummer 112 ab.

Grönland: "Müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten"

Nuuk/Kopenhagen - Nach neuen Übernahme-Drohungen von US-Präsident Donald Trump wächst im Königreich Dänemark die Sorge um Grönland. Viele stellen sich die Frage: Könnte der Trump wirklich Ernst machen und die Arktisinsel unter seine Kontrolle bringen? Die grönländische Politikerin Aaja Chemnitz sitzt für ihr Land im dänischen Parlament und meint: "Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten und das Beste hoffen."

Zweimal mit Auto über Frau in Linz gefahren

Linz - Ein 83-jähriger Autofahrer hat Montagvormittag in Linz beim Rückwärtsfahren aus der Garage eine 89-Jährige mit dem Rollator auf dem Gehweg übersehen und umgestoßen. Danach überrollte er die Fußgängerin noch. Anschließend wechselte der Mann in den Vorwärtsgang und fuhr erneut über die am Boden Liegende. Erst durch eine Zeugin bemerkte der Fahrer den tragischen Unfall. Die betagte Frau wurde schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht, so die Polizei.

