Venezuelas Staatschef Maduro plädiert auf nicht schuldig

New York - Unter weltweiter Beobachtung hat sich der von US-Spezialkräften gefangengenommene venezolanische Präsident Nicol�s Maduro vor einem Gericht in New York für "nicht schuldig" erklärt. Der 63-Jährige kam in Gefängniskleidung zu seiner ersten Anhörung in den Gerichtssaal. Auf Spanisch sagte Maduro, er sei "entführt" worden. "Ich bin nicht schuldig", sagte Maduro im Stehen laut Übersetzer. "Ich bin ein anständiger Mensch, ich bin immer noch der Präsident meines Landes."

Venezuela wirft den USA umfassenden Bruch der UNO-Charta vor

New York - Nach dem Angriff der USA auf Venezuela hat der UNO-Botschafter des Landes vor dem Weltsicherheitsrat einen umfassenden Bruch des Völkerrechts angeprangert. Verletzt worden seien die UNO-Charta, die Genfer Konventionen, die Menschenrechtsgarantie sowie die Immunität eines amtierenden Staatsoberhaupts, sagte er während einer Sondersitzung des Gremiums in New York. Die UNO-Charta garantiere die territoriale Integrität eines Landes sowie seine politische Unabhängigkeit.

Tausende Berliner Haushalte seit drei Tagen ohne Strom

Berlin - Am dritten Tag des Stromausfalls im Südwesten Berlins kämpfen noch rund 30.000 Haushalte mit Kälte und weiteren großen Einschränkungen. Von den anfangs etwa 45.000 Haushalten erhielten bis Sonntagabend etwa 15.000 wieder Energie. Der Betreiber Stromnetz Berlin versucht, die durch den vermutlich linksextremistischen Brandanschlag vom Samstag zerstörten Starkstromleitungen so schnell wie möglich zu reparieren. Angekündigt war die komplette Behebung des Schadens bis Donnerstag.

Winter hat europäische Länder im Griff

Amsterdam/Utrecht/Krakau (Krakow) - Starker Schneefall und eisige Temperaturen haben in etlichen europäischen Ländern für chaotische Verhältnisse gesorgt. Am Montag, als viele Menschen aus den Weihnachtsferien in den Alltag starteten, kam es in Polen, Tschechien und den Niederlanden zu zahlreichen Verkehrsstörungen. Am Großflughafen Schiphol in Amsterdam wurden am Morgen rund 450 Flüge gestrichen. Bis 13.00 Uhr sollen nur sehr wenige Flüge starten können, hieß es vom Flughafen.

Grönland: "Müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten"

Nuuk/Kopenhagen - Nach neuen Übernahme-Drohungen von US-Präsident Donald Trump wächst im Königreich Dänemark die Sorge um Grönland. Viele stellen sich die Frage: Könnte der Trump wirklich Ernst machen und die Arktisinsel unter seine Kontrolle bringen? Die grönländische Politikerin Aaja Chemnitz sitzt für ihr Land im dänischen Parlament und meint: "Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten und das Beste hoffen."

Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno

Crans-Montana - Die Identifizierung aller 40 Todesopfer des Brandinfernos im Schweizer Skiort Crans-Montana ist abgeschlossen. Viele derjenigen, die es nicht lebend aus der brennenden Bar schafften, sind noch nicht volljährig gewesen. Das jüngste Todesopfer ist eine 14-jährige Schweizerin. Im Fokus der Ermittler stehen die Betreiber der Bar "Le Constellation". Die Kriterien für eine Untersuchungshaft sind derzeit nicht erfüllt, heißt es von der Walliser Staatsanwaltschaft.

