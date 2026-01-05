Maduro plädiert vor New Yorker Gericht auf "nicht schuldig"

New York - Unter weltweiter Beobachtung hat sich der von US-Spezialkräften gefangengenommene venezolanische Präsident Nicol�s Maduro vor einem Gericht in New York für "nicht schuldig" erklärt. Der 63-Jährige wurde in Gefängniskleidung zu seiner ersten Anhörung vorgeführt. Auf Spanisch sagte Maduro, er sei "entführt" worden. "Ich bin nicht schuldig", sagte Maduro im Stehen laut Übersetzer. "Ich bin ein anständiger Mensch, ich bin immer noch der Präsident meines Landes."

Grönland erwartet keine baldige Übernahme

Kopenhagen/Nuuk/Washington - Grönlands Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen erwartet trotz des erneuerten Interesses der USA an der Arktis-Insel nach eigenen Angaben keinen baldigen Vorstoß der Regierung in Washington. "Wir gehen nicht davon aus, dass eine Übernahme des Landes über Nacht geschehen könnte", sagte Nielsen am Montag in der Hauptstadt Nuuk. Er reagierte damit auf die Sorge, der autonomen dänischen Insel könne nach der US-Militäraktion in Venezuela ein ähnliches Szenario drohen.

"Koalition der Willigen" berät mit US-Vertretern in Paris

Paris - Die Europäer wollen Dienstagnachmittag mit Vertretern der USA über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. Insgesamt 35 Staaten sollen bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" vertreten sein. Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten. Für die USA sollen nach Angaben aus Paris der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen.

Israel fliegt neue Luftangriffe auf "Terrorziele" im Libanon

Beirut - Die israelische Armee hat am Montag erneut Luftangriffe im Süden und Osten des Libanon geflogen. Nach Evakuierungswarnungen für die Einwohner von vier Dörfern seien "Terrorziele" der mit dem Iran verbündeten Milizen Hisbollah und Hamas bombardiert worden, teilte die israelische Armee mit.

Rodr�guez als venezolanische Interimspräsidentin vereidigt

Caracas - Zwei Tage nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicol�s Maduro durch die USA ist dessen bisherige Stellvertreterin Delcy Rodr�guez als Übergangspräsidentin des südamerikanischen Landes vereidigt worden. Sie legte am Montag im Parlament in Caracas ihren Amtseid ab. Sie tue dies "im Namen aller Venezolaner", sagte die 56-Jährige. Sie verurteilte erneut die "Entführung" Maduros und seiner Ehefrau Cilia Flores, die von den USA als "Geiseln" festgehalten würden.

Kritik im UNO-Sicherheitsrat an Maduros Gefangennahme

New York - Venezuela, Russland und China haben am Montag die Freilassung des von US-Streitkräften festgenommenen venezolanischen Staatschefs Nicol�s Maduro und dessen Ehefrau gefordert. Nach dem US-Angriff auf das südamerikanische Land am Wochenende kritisierten die UNO-Botschafter der Staaten in einer Sondersitzung des Sicherheitsrates das aggressive Vorgehen der USA, das sie als völkerrechtswidrig einstuften. Maduro wurde in New York unter anderem wegen Drogendelikten angeklagt.

Laut Aktivisten mittlerweile 29 Tote bei Protesten im Iran

Teheran/Washington - Bei den anhaltenden Protesten im Iran sind nach Angaben von Aktivisten inzwischen mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Im Zuge der landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Staatsführung seien zudem mehr als 1.200 Menschen festgenommen worden, berichtete das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA. Unter den Toten sollen sich auch zwei Angehörige der Sicherheitskräfte befinden. Den Aktivisten zufolge gab es in mindestens 88 Städten Protestkundgebungen.

Lego stellt interaktiven Baustein vor

Billund/Las Vegas (Nevada) - Der Spielwarenkonzern Lego hat auf der Technikmesse CES in Las Vegas einen interaktiven Baustein vorgestellt. Der Lego Smart Brick verfügt über einen Lautsprecher, LED-Leuchten und einen winzigen Chip, der andere Smart Bricks und Minifiguren erkennen und mit ihnen interagieren kann. Der Smart Brick enthält einen 4,1 mm großen Spezialchip und Kupferspulen sowie einen aufladbaren Akku. Damit kann er die Entfernung und Ausrichtung anderer Smart Bricks in seiner Nähe erfassen.

