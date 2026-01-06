Maduro plädiert vor New Yorker Gericht auf "nicht schuldig"

New York - Unter weltweiter Beobachtung hat sich der von US-Spezialkräften gefangengenommene venezolanische Präsident Nicol�s Maduro vor einem Gericht in New York für "nicht schuldig" erklärt. Der 63-Jährige wurde in Gefängniskleidung zu seiner ersten Anhörung vorgeführt. Auf Spanisch sagte Maduro, er sei "entführt" worden. "Ich bin nicht schuldig", sagte Maduro im Stehen laut Übersetzer. "Ich bin ein anständiger Mensch, ich bin immer noch der Präsident meines Landes."

Grönland erwartet keine baldige Übernahme

Kopenhagen/Nuuk/Washington - Grönlands Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen erwartet trotz des erneuerten Interesses der USA an der Arktis-Insel nach eigenen Angaben keinen baldigen Vorstoß der Regierung in Washington. "Wir gehen nicht davon aus, dass eine Übernahme des Landes über Nacht geschehen könnte", sagte Nielsen am Montag in der Hauptstadt Nuuk. Er reagierte damit auf die Sorge, der autonomen dänischen Insel könne nach der US-Militäraktion in Venezuela ein ähnliches Szenario drohen.

1.000 Kilometer Stau im Großraum Paris wegen Schnee

Paris - Das Winterwetter hat im Großraum Paris mehr als 1.000 Kilometern Stau verursacht. Die Marke wurde laut dem Verkehrsdienst Sytadin am späten Nachmittag des Montag überschritten. Im Schnitt sind die Staus in der Region zu dieser Tageszeit insgesamt nur etwa 250 Kilometer lang. Im Verlauf des Abends nahm die Stau-Länge wieder ab. Zwischenzeitlich war der Busverkehr unterbrochen, wie die Verkehrsbetriebe RATP mitteilten. Auch auf regionalen Bahnstrecken gab es Störungen.

Tausende Venezolaner demonstrieren für Freilassung Maduros

Caracas - Zwei Tage nach der Entmachtung und Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicol�s Maduro durch die USA haben tausende Anhänger des links-autoritären Staatschefs dessen Freilassung gefordert. Die Demonstranten versammelten sich am Montag während der Vereidigung von Interimspräsidentin Delcy Rodr�guez vor dem Parlament in der Hauptstadt Caracas, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Zu der Kundgebung hatte die Regierung aufgerufen.

Kritik im UNO-Sicherheitsrat an Maduros Gefangennahme

New York - Venezuela, Russland und China haben am Montag die Freilassung des von US-Streitkräften festgenommenen venezolanischen Staatschefs Nicol�s Maduro und dessen Ehefrau gefordert. Nach dem US-Angriff auf das südamerikanische Land am Wochenende kritisierten die UNO-Botschafter der Staaten in einer Sondersitzung des Sicherheitsrates das aggressive Vorgehen der USA, das sie als völkerrechtswidrig einstuften. Maduro wurde in New York unter anderem wegen Drogendelikten angeklagt.

Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno

Crans-Montana - Die Identifizierung aller 40 Todesopfer des Brandinfernos im Schweizer Skiort Crans-Montana ist abgeschlossen. Viele derjenigen, die es nicht lebend aus der brennenden Bar schafften, sind noch nicht volljährig gewesen. Das jüngste Todesopfer ist eine 14-jährige Schweizerin. Im Fokus der Ermittler stehen die Betreiber der Bar "Le Constellation". Die Kriterien für eine Untersuchungshaft sind derzeit nicht erfüllt, heißt es von der Walliser Staatsanwaltschaft.

Laut Aktivisten mittlerweile 29 Tote bei Protesten im Iran

Teheran/Washington - Bei den anhaltenden Protesten im Iran sind nach Angaben von Aktivisten inzwischen mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Im Zuge der landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Staatsführung seien zudem mehr als 1.200 Menschen festgenommen worden, berichtete das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA. Unter den Toten sollen sich auch zwei Angehörige der Sicherheitskräfte befinden. Den Aktivisten zufolge gab es in mindestens 88 Städten Protestkundgebungen.

"Koalition der Willigen" berät mit US-Vertretern in Paris

Paris - Die Europäer wollen Dienstagnachmittag mit Vertretern der USA über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. Insgesamt 35 Staaten sollen bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" vertreten sein. Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten. Für die USA sollen nach Angaben aus Paris der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red