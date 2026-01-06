"Koalition der Willigen" berät mit US-Vertretern in Paris

Paris - Die Europäer wollen Dienstagnachmittag mit Vertretern der USA über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. Insgesamt 35 Staaten sollen bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" vertreten sein. Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten. Für die USA sollen nach Angaben aus Paris der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen.

Ein Toter bei Drohnenangriff auf russische Region Twer

Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Region Twer ist nach offiziellen Angaben in der Nacht auf Dienstag ein Mensch getötet worden. Zwei weitere ⁠Menschen wurden verletzt, teilte das Büro des Gouverneurs mit. Trümmerteile der Drohne schlugen demnach in einer Wohnung im neunten Stock eines Gebäudes in der Stadt Twer ein und lösten ⁠ein Feuer aus. Anrainer wurden evakuiert.

Winterwetter: In Niederlanden fallen Züge und Flüge aus

Amsterdam - Der Zugverkehr in den Niederlanden ist am Dienstag durch Winterwetter und eine technische Störung fast völlig lahmgelegt worden. Bis 10.00 Uhr werde im ganzen Land kein Zug der niederländischen Bahn fahren, hieß es. Zu zahlreichen Problemen an Weichen durch das heftige Winterwetter kam laut Betreiber in der Früh noch eine Computerstörung. Internationale Züge seien von der Störung vorläufig nicht betroffen. Auch können andere Verkehrsunternehmen lokal ihre Züge fahren lassen.

Inflation in Frankreich sinkt auf 0,7 Prozent

Paris/Frankfurt/Wien - In Frankreich hat sich die Inflation Ende 2025 abgeschwächt. Im Dezember legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im November hatte die Teuerung 0,8 Prozent betragen. In Österreich betrug sie im November 4,0 Prozent, der Dezember-Wert wird am Mittwoch veröffentlicht.

Jeder vierte Österreicher rechnet erst 2028 mit Aufschwung

Linz - Die Österreicherinnen und Österreicher leiden unter der Teuerung und den steigenden Lebenshaltungskosten. Rund 60 Prozent machen sich deswegen starke Sorgen, gefolgt von der Zuwanderung (45 Prozent) und der wirtschaftlichen Lage in Österreich (44 Prozent). Eine Erholung der Wirtschaft sieht ein Viertel der Landsleute erst 2028 oder später, je 14 Prozent im ersten Halbjahr 2027 bzw. überhaupt nicht, ergab eine aktuelle IMAS-Studie.

Venezolanische Oppositionsführerin will in Heimat zurück

Washington - Die venezolanische Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado will nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicol�s Maduro per US-Militärintervention "so schnell wie möglich" wieder in ihre Heimat zurückkehren. Das sagte sie dem Moderator Sean Hannity vom US-Sender Fox News am Montag (Ortszeit) von einem unbekannten Ort aus. Weiter sagte Machado, dass sie ein "freies Venezuela" das Land zum "Energiezentrum" von Nord- und Südamerika machen wolle.

Weiter tausende Haushalte in Berlin ohne Strom

Berlin - Nach dem Anschlag mutmaßlicher Linksextremisten auf eine Kabelbrücke sind im Südwesten Berlins weiterhin rund 26.900 Haushalte ohne Strom. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag waren zudem noch 1.220 Gewerbebetriebe betroffen. Die Polizei war nach eigenen Angaben im betroffenen Gebiet mit etwa 450 Beamtinnen und Beamten sowie mit vier mobilen Wachen im Einsatz.

50 Hotelgäste wegen Brand in Lienz evakuiert

Lienz - Rund 50 Hotelgäste sind in der Nacht auf Dienstag in Lienz in Osttirol vorübergehend evakuiert worden, weil vor einem Nachbargebäude Gartenmöbel zu brennen begonnen und eine massive Qualmentwicklung verursacht hatten. Das Feuer war vom Raucherbereich vor einer Bäckerei ausgegangen, zur Brandursache laufen laut Polizei aber noch Ermittlungen.

red