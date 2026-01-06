"Koalition der Willigen" berät mit US-Vertretern in Paris

Paris - Die Europäer wollen Dienstagnachmittag mit Vertretern der USA über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. Insgesamt 35 Staaten sollen bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" vertreten sein. Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten. Für die USA sollen nach Angaben aus Paris der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen.

Brandschutzbestimmungen nach Feuer in Crans Montana im Fokus

Rom - Nach der Katastrophe in Crans-Montana im Schweizer Kanton Wallis mit 40 Toten und 116 Verletzten stehen die Brandschutzbestimmungen im Fokus. Im Wallis seien viele Gemeinden mit ihren Kontrollen überfordert, äußerten ein Brandschutzexperte und die Zermatter Gemeindepräsidentin am Dienstag gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Man wolle die Bestimmungen für den Brandschutz nochmals neu anschauen.

Venezolanische Oppositionsführerin will in Heimat zurück

Washington - Die venezolanische Oppositionsführerin Mar?a Corina Machado will nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicol?s Maduro per US-Militärintervention "so schnell wie möglich" wieder in ihre Heimat zurückkehren. Das sagte sie dem Moderator Sean Hannity vom US-Sender Fox News am Montag (Ortszeit) von einem unbekannten Ort aus. Weiter sagte Machado, dass sie ein "freies Venezuela" das Land zum "Energiezentrum" von Nord- und Südamerika machen wolle.

Winterwetter: In Niederlanden fallen Züge und Flüge aus

Amsterdam - Der Zugverkehr in den Niederlanden ist am Dienstag durch Winterwetter und eine technische Störung fast völlig lahmgelegt worden. Bis 10.00 Uhr werde im ganzen Land kein Zug der niederländischen Bahn fahren, hieß es. Zu zahlreichen Problemen an Weichen durch das heftige Winterwetter kam laut Betreiber in der Früh noch eine Computerstörung. Internationale Züge seien von der Störung vorläufig nicht betroffen. Auch können andere Verkehrsunternehmen lokal ihre Züge fahren lassen.

Gerichte auch 2026 schwer beschäftigt

Wien - Das neue Jahr bringt zahlreiche mit Spannung erwartete Gerichtsprozesse. Zu den bekanntesten Angeklagten gehört neben Ren? Benko und Heinz-Christian Strache August Wöginger, dessen Prozess neu aufgerollt wird. Schon ab Jänner wird der mutmaßlich größte Spionagefall der Zweiten Republik aufgearbeitet, wenn der ehemalige Chefinspektor im BVT, Egisto Ott, auf der Anklagebank im Landesgericht Wien Platz nimmt. Erstmals dürften dort auch syrische Kriegsverbrechen Thema sein.

Jeder vierte Österreicher rechnet erst 2028 mit Aufschwung

Linz - Die Österreicherinnen und Österreicher leiden unter der Teuerung und den steigenden Lebenshaltungskosten. Rund 60 Prozent machen sich deswegen starke Sorgen, gefolgt von der Zuwanderung (45 Prozent) und der wirtschaftlichen Lage in Österreich (44 Prozent). Eine Erholung der Wirtschaft sieht ein Viertel der Landsleute erst 2028 oder später, je 14 Prozent im ersten Halbjahr 2027 bzw. überhaupt nicht, ergab eine aktuelle IMAS-Studie.

Inflation in Frankreich sinkt auf 0,7 Prozent

Paris/Frankfurt/Wien - In Frankreich hat sich die Inflation Ende 2025 abgeschwächt. Im Dezember legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im November hatte die Teuerung 0,8 Prozent betragen. In Österreich betrug sie im November 4,0 Prozent, der Dezember-Wert wird am Mittwoch veröffentlicht.

Papst schloss Heilige Pforte am Petersdom: Festjahr endet

Vatikanstadt - Das Heilige Jahr 2025 der Katholischen Kirche ist vorüber. In einer feierlichen Zeremonie am Dreikönigstag schloss ein sichtlich bewegter Papst Leo XIV. am Dienstag die Heilige Pforte am Petersdom. Das rechte Bronzeportal der Papstbasilika wird nur zu "Jubeljahren" geöffnet, die zumeist alle 25 Jahre stattfinden. Allerdings jähren sich 2033 Tod und Auferstehung von Jesus Christus zum 2.000. Mal. Der Papst könnte ein außerordentliches Festjahr ausrufen.

