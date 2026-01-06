"Koalition der Willigen" berät mit US-Vertretern in Paris

Paris - Die Europäer wollen am Dienstagnachmittag mit Vertretern der USA über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. Insgesamt 35 Staaten sollen bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" dabei sein. Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten. Für die USA sollen nach Angaben aus Paris der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen.

Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein

Rom - Die Schweizer Gemeinde Crans-Montana hat nach dem Brandinferno in der Silvesternacht mit 40 Toten schwere Versäumnisse eingeräumt. Die eigentlich jedes Jahr vorgeschriebene Brandschutzkontrolle habe zuletzt 2019 stattgefunden, sagt der Präsident des Gemeinderats, Nicolas F�raud. "Wir bedauern dies zutiefst", hielt er am Dienstag auf einer Pressekonferenz fest.

Winter hat weitere Teile Europas weiter fest im Griff

Amsterdam/Nanterre/London - Der Winter hat weitere Teile Europas weiterhin im Griff. Selbst in Spanien friert man bei Minusgraden. Der Zugverkehr in den Niederlanden ist am Dienstag wetterbedingt und infolge einer technischen Störung vorübergehend fast völlig lahmgelegt worden. Bis 10.00 Uhr fuhr im ganzen Land kein Zug. Zu zahlreichen Problemen an Weichen durch das heftige Winterwetter kam in der Früh noch eine Computerstörung. Gegen Mittag kam der Zugverkehr dann langsam wieder in Gang.

Frederiksen: "Ende für NATO" bei US-Einmarsch in Grönland

Washington/Brüssel - Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen warnt vor einem "Ende der NATO", wenn "US-Präsident Donald Trump in Grönland einmarschiert". Die Drohungen Trumps müssten ernst genommen werden, so Frederiksen am Montag in einem Interview mit dem dänischen TV-Sender TV2. Es sei aber auch klar, dass es "mit der Sicherheit, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besteht" vorbei sei, "wenn die USA beschließen, ein anderes NATO-Land militärisch anzugreifen".

Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg geplatzt

Potsdam - In Deutschland ist die einzige Koalition aus SPD und BSW im Bundesland Brandenburg nach mehr als einem Jahr zerbrochen. Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD), erklärte die Koalition am Dienstag in Potsdam für beendet. Nach dem Partei- und Fraktionsaustritt mehrerer BSW-Landtagsabgeordneter und einem internen Streit ließ sich die Krise beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nicht mehr eindämmen.

Urlauberrückreiseverkehr verursacht Staus in Westösterreich

Wien - Der Urlauberrückreiseverkehr hat am Dienstag im Westen Österreichs zu Verzögerungen auf den Straßen geführt. Nicht nur viele Zu- und Abfahrtsstraßen beliebter Tiroler Skigebiete - etwa im Zillertal und im Ötztal - waren überlastet, auch die großen überregionalen Verkehrsverbindungen in Tirol und Salzburg waren betroffen, berichtete der ÖAMTC.

Weiter tausende Haushalte in Berlin ohne Strom

Berlin - Nach dem Anschlag mutmaßlicher Linksextremisten auf eine Kabelbrücke sind im Südwesten Berlins weiterhin rund 26.900 Haushalte ohne Strom. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag waren zudem noch 1.220 Gewerbebetriebe betroffen. Die Polizei war nach eigenen Angaben im betroffenen Gebiet mit etwa 450 Beamtinnen und Beamten sowie mit vier mobilen Wachen im Einsatz.

Tiroler Außerfern aktueller heimischer Kältepol

Wien/Tannheim/Ehrwald - Das Tiroler Außerfern war in der vergangenen Nacht der heimische Kältepol. In der 1.171 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde Tannheim (Bezirk Reutte) hatte es minus 22,4 Grad, teilte Geosphere Austria am Dienstag auf APA-Anfrage mit. In im selben Bezirk gelegenen Ehrwald wurden minus 21,4 Grad gemessen. Sehr frostig war es auch im unteren Mühlviertel und im Waldviertel.

