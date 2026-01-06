"Koalition der Willigen" berät mit US-Vertretern in Paris

Paris - Die Europäer wollen am Dienstagnachmittag mit US-Vertretern über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. 35 Staaten sollen bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" dabei sein. Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten. Für die USA sollen der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen. Auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird erwartet.

Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein

Crans-Montana - Die Schweizer Gemeinde Crans-Montana hat nach dem Brandinferno in der Silvesternacht mit 40 Toten schwere Versäumnisse eingeräumt. Die eigentlich jedes Jahr vorgeschriebene Brandschutzkontrolle habe zuletzt 2019 stattgefunden, sagt der Präsident des Gemeinderats, Nicolas F�raud. "Wir bedauern dies zutiefst", hielt er am Dienstag auf einer Pressekonferenz fest.

Winter hat weitere Teile Europas weiter fest im Griff

Amsterdam/Nanterre/London - Der Winter hat weitere Teile Europas weiterhin im Griff. Selbst in Spanien friert man bei Minusgraden. Der Zugverkehr in den Niederlanden ist am Dienstag wetterbedingt und infolge einer technischen Störung vorübergehend fast völlig lahmgelegt worden. Bis 10.00 Uhr fuhr im ganzen Land kein Zug. Zu zahlreichen Problemen an Weichen durch das heftige Winterwetter kam in der Früh noch eine Computerstörung. Gegen Mittag kam der Zugverkehr dann langsam wieder in Gang.

Frederiksen: "Ende für NATO" bei US-Einmarsch in Grönland

Washington/Brüssel - Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen warnt vor einem "Ende der NATO", wenn "US-Präsident Donald Trump in Grönland einmarschiert". Die Drohungen Trumps müssten ernst genommen werden, so Frederiksen am Montag in einem Interview mit dem dänischen TV-Sender TV2. Es sei aber auch klar, dass es "mit der Sicherheit, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besteht" vorbei sei, "wenn die USA beschließen, ein anderes NATO-Land militärisch anzugreifen".

Vorsitzende der Opferschutzkommission: Zölibat-Ende erwägen

Wien - Im Sinne der Missbrauchsprävention in der katholischen Kirche sei ein Ende des Zölibats "ein Ansatz, den man erwägen sollte". Das sagte die neue Vorsitzende der "Unabhängigen Opferschutzkommission" Caroline List in einem am Dienstag ausgestrahlten ORF-Interview. Das Leben im Zölibat sei "kein einfaches Leben". Das Missbrauchsrisiko in der Kirche sei aber gesunken.

Urlauberrückreiseverkehr verursacht Staus in Westösterreich

Wien - Der Urlauberrückreiseverkehr hat am Dienstag im Westen Österreichs zu Verzögerungen auf den Straßen geführt. Nicht nur viele Zu- und Abfahrtsstraßen beliebter Tiroler Skigebiete - etwa im Zillertal und im Ötztal - waren überlastet, auch die großen überregionalen Verkehrsverbindungen in Tirol und Salzburg waren betroffen, berichtete der ÖAMTC.

Weiter tausende Haushalte in Berlin ohne Strom

Berlin - Nach dem Anschlag mutmaßlicher Linksextremisten auf eine Kabelbrücke sind im Südwesten Berlins weiterhin rund 26.900 Haushalte ohne Strom. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag waren zudem noch 1.220 Gewerbebetriebe betroffen. Die Polizei war nach eigenen Angaben im betroffenen Gebiet mit etwa 450 Beamtinnen und Beamten sowie mit vier mobilen Wachen im Einsatz.

Wiener Börse am Nachmittag etwas höher, ATX vor starker Serie

Wien - Der ATX hat offenbar auch nach elf Gewinntagen in Folge noch nicht genug. Der heimische Leitindex stemmte sich am Dienstagnachmittag leicht in die Gewinnzone und notierte zuletzt 0,19 Prozent höher bei 5.405 Punkten. Mit einem zwölften Plus in Serie würde der ATX seine längste ununterbrochene Gewinnphase seit dem Frühjahr 1991 einstellen - also seit dem Anfangsjahr der Indexberechnung. Das europäische Umfeld zeigte sich ohne klare Richtung.

