"Koalition der Willigen" berät mit US-Vertretern in Paris

Paris - Die Europäer wollen am Dienstagnachmittag mit US-Vertretern über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. 35 Staaten sollen bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" dabei sein. Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten. Für die USA sollen der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen. Auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird erwartet.

Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein

Crans-Montana - Die Schweizer Gemeinde Crans-Montana hat nach dem Brandinferno in der Silvesternacht mit 40 Toten schwere Versäumnisse eingeräumt. Die eigentlich jedes Jahr vorgeschriebene Brandschutzkontrolle habe zuletzt 2019 stattgefunden, sagt der Präsident des Gemeinderats, Nicolas F�raud. "Wir bedauern dies zutiefst", hielt er am Dienstag auf einer Pressekonferenz fest.

Europäer warnen USA vor Annexion Grönlands

Washington/Madrid - Die großen europäischen Staaten haben die USA in deutlichen Worten vor einer Annexion Grönlands gewarnt. "Grönland gehört seinem Volk. Es ist allein Sache Dänemarks und Grönlands, über Angelegenheiten zu entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen", hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Erklärung, die von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien unterzeichnet wurde. "Das Königreich Dänemark - einschließlich Grönlands - ist Teil der NATO."

EU kommt Bauern bei Mercosur-Abkommen entgegen

Brüssel/Bras�lia - Vor dem Hintergrund großer Vorbehalte der Landwirtschaft gegen das geplante Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten hat die EU den Bauern einen früheren Zugriff auf Mittel im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen angeboten. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Brief von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hervor. Demnach beabsichtigt Brüssel unter anderem, vorzeitig 45 Milliarden Euro für die Landwirte freizugeben.

Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg geplatzt

Potsdam - In Deutschland ist die einzige Koalition aus SPD und BSW im Bundesland Brandenburg nach mehr als einem Jahr zerbrochen. Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD), erklärte die Koalition am Dienstag in Potsdam für beendet. Nach dem Partei- und Fraktionsaustritt mehrerer BSW-Landtagsabgeordneter und einem internen Streit ließ sich die Krise beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nicht mehr eindämmen.

Vorsitzende der Opferschutzkommission: Zölibat-Ende erwägen

Wien - Im Sinne der Missbrauchsprävention in der katholischen Kirche sei ein Ende des Zölibats "ein Ansatz, den man erwägen sollte". Das sagte die neue Vorsitzende der "Unabhängigen Opferschutzkommission" Caroline List in einem am Dienstag ausgestrahlten ORF-Interview. Das Leben im Zölibat sei "kein einfaches Leben". Das Missbrauchsrisiko in der Kirche sei aber gesunken.

