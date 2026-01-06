Italien wird laut EU-Quelle für Mercosur-Abkommen stimmen

Brüssel/Bras�lia/EU-weit - Italien wird laut einer Quelle aus der Europäischen Union bei der Sitzung der EU-Botschafter am Freitag für das Mercosur-Handelsabkommen stimmen. Damit würde Rom den Weg für das Zustandekommen des Abkommens freimachen. Zuvor hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Dienstag die Bemühungen der EU begrüßt, die Unterstützung für Landwirte im Vorfeld der sensiblen EU-Verhandlungen über das lange verzögerte Mercosur-Handelsabkommen zu verstärken.

"Koalition der Willigen" berät mit US-Vertretern in Paris

Paris - Die Europäer wollen am Dienstagnachmittag mit US-Vertretern über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. 35 Staaten sollen bei dem Treffen der "Koalition der Willigen" dabei sein. Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten. Für die USA sollen der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen. Auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird erwartet.

Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein

Crans-Montana - Die Schweizer Gemeinde Crans-Montana hat nach dem Brandinferno in der Silvesternacht mit 40 Toten schwere Versäumnisse eingeräumt. Die eigentlich jedes Jahr vorgeschriebene Brandschutzkontrolle habe zuletzt 2019 stattgefunden, sagt der Präsident des Gemeinderats, Nicolas F�raud. "Wir bedauern dies zutiefst", hielt er am Dienstag auf einer Pressekonferenz fest.

Europäer warnen USA vor Annexion Grönlands

Washington/Madrid - Die großen europäischen Staaten haben die USA in deutlichen Worten vor einer Annexion Grönlands gewarnt. "Grönland gehört seinem Volk. Es ist allein Sache Dänemarks und Grönlands, über Angelegenheiten zu entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen", hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Erklärung, die von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien unterzeichnet wurde. "Das Königreich Dänemark - einschließlich Grönlands - ist Teil der NATO."

Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg geplatzt

Potsdam - In Deutschland ist die einzige Koalition aus SPD und BSW im Bundesland Brandenburg nach mehr als einem Jahr zerbrochen. Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD), erklärte die Koalition am Dienstag in Potsdam für beendet. Nach dem Partei- und Fraktionsaustritt mehrerer BSW-Landtagsabgeordneter und einem internen Streit ließ sich die Krise beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nicht mehr eindämmen.

55 Militärs aus Kuba und Venezuela bei US-Attacke getötet

Caracas - Beim US-Militäreinsatz zur Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicol�s Maduro sind laut Behörden 55 Militärangehörige aus Kuba und Venezuela getötet worden. Am Dienstag veröffentlichte die kubanische Regierung nähere Angaben wie Namen und Dienstgrade zu 32 getöteten Kubanern, nachdem zuvor die venezolanische Armee die Zahl von 23 Getöteten in ihren Reihen bekannt gegeben hatte. Caracas und Havanna arbeiten seit Jahren eng in strategischen Bereichen zusammen.

Vorsitzende der Opferschutzkommission: Zölibat-Ende erwägen

Wien - Im Sinne der Missbrauchsprävention in der katholischen Kirche sei ein Ende des Zölibats "ein Ansatz, den man erwägen sollte". Das sagte die neue Vorsitzende der "Unabhängigen Opferschutzkommission" Caroline List in einem am Dienstag ausgestrahlten ORF-Interview. Das Leben im Zölibat sei "kein einfaches Leben". Das Missbrauchsrisiko in der Kirche sei aber gesunken.

