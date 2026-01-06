Verbündete sagen Ukraine umfassende Sicherheitsgarantien zu

Paris - Die Verbündeten der Ukraine haben dem Land erstmals umfassende und verbindliche Sicherheitsgarantien für den Fall eines Waffenstillstands gegeben. Bei einem Treffen der sogenannten "Koalition der Willigen" in Paris, an dem auch führende US-Vertreter teilnahmen, unterzeichneten etwa Frankreich und Großbritannien mit der Ukraine eine Absichtserklärung, nach der nach einem Waffenstillstand Soldaten in dem Land stationiert werden sollen.

Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein

Crans-Montana - Die Schweizer Gemeinde Crans-Montana hat nach dem Brandinferno in der Silvesternacht mit 40 Toten schwere Versäumnisse eingeräumt. Die eigentlich jedes Jahr vorgeschriebene Brandschutzkontrolle habe zuletzt 2019 stattgefunden, sagt der Präsident des Gemeinderats, Nicolas F�raud. "Wir bedauern dies zutiefst", hielt er am Dienstag auf einer Pressekonferenz fest.

Nach Zugeständnissen an Rom scheint Weg für Mercosur frei

Brüssel/Bras�lia/EU-weit - Nach Zugeständnissen der EU-Kommission an Italien ist einem Insider zufolge nun auch die Regierung in Rom bereit, das umstrittene Freihandelsabkommen Mercosur mit südamerikanischen Staaten zu unterzeichnen. Damit könnte der Vertrag kommende Woche doch noch unter Dach und Fach gebracht werden. Zuvor hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Dienstag die Bemühungen der EU begrüßt, die Unterstützung für Landwirte im Vorfeld der EU-Verhandlungen zu verstärken.

Zypern: Eröffnungszeremonie von EU-Ratspräsidentschaft

Nikosia - Am Mittwoch findet in Nikosia die Auftaktveranstaltung zum Start der EU-Ratspräsidentschaft Zyperns statt. Das Land hat am 1. Jänner für sechs Monate den EU-Vorsitz übernommen. Im Zentrum der zypriotischen Agenda stehen die Stärkung der strategischen Autonomie der EU, besonders in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit sowie das Migrationsmanagement. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird an dem Festakt teilnehmen.

Militäreinsatz für Grönland-Erwerb für USA "immer Option"

Washington/Brüssel - Die US-Regierung hat im Streit um die Kontrolle Grönlands ihre Haltung bekräftigt und schließt auch einen Militäreinsatz weiterhin nicht aus. Der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, teilte das Weiße Haus mit. Präsident Donald Trump und sein Stab diskutierten eine Reihe von Optionen. Der Einsatz des Militärs sei dabei "immer eine Option", die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung stehe.

Hunderte Touristen auf Insel Sokotra im Jemen gestrandet

Sanaa/Wien - Nach den neu aufgeflammten Kämpfen im Jemen stecken lokalen Angaben zufolge Hunderte Touristen auf der jemenitischen Insel Sokotra fest. Die Flüge wurden wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Süden des Jemens zuletzt eingestellt. Touristenführer berichteten, dass alle Hotels voll ausgebucht wären. Anderen sei das Geld ausgegangen, da sie nur für wenige Tage geplant hätten. Auch Österreicher sind betroffen.

Bus überrollt bei Massenprotest in Jerusalem Menschen

Jerusalem - Bei einem Massenprotest Tausender Ultraorthodoxe gegen ihre Rekrutierung in Israel hat laut Polizei ein Busfahrer mehrere Teilnehmer mit seinem Fahrzeug erfasst. Ein junger Mann sei unter dem Bus eingeklemmt und für tot erklärt worden, meldete der Rettungsdienst Magen David Adom. Demnach wurden auch mehrere Menschen verletzt. Der Busfahrer wurde laut Polizei festgenommen. Laut ersten Ermittlungen ereignete sich der Vorfall außerhalb des für den Protest vorgesehenen Bereichs.

Weitere Unruhen im Westen Irans

Teheran - Im Westen Irans sind mit Einbruch der Dunkelheit erneut schwere Proteste ausgebrochen. In der mehrheitlich kurdischen Provinz Ilam kam es am Dienstag zu Ausschreitungen, wie Aktivisten in den sozialen Medien berichteten. Bei einem Begräbnis von getöteten Demonstranten riefen Trauernde in der Stadt Malekshahi Protestslogans gegen die autoritäre Führung der Islamischen Republik. "Tod dem Diktator", war in Videos zu hören.

