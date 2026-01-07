Inflation im Dezember auf 3,8 Prozent gesunken

Wien - Die Inflation in Österreich schwächt sich ab, bleibt aber weiter deutlich höher als im Rest der Eurozone. Im Dezember betrug die Teuerungsrate 3,8 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Sie liegt damit erstmals seit Juli 2025 wieder unter vier Prozent. Grund für den Rückgang sind Benzin und Diesel, die preisdämpfend wirkten. Strom blieb hingegen weiter teuer. Im Schnitt legten die Energiepreise um 9,0 Prozent zu, nach 10,9 Prozent im November.

Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl-Verkauf

Washington/San Ramon (Kalifornien) - US-Präsident Donald Trump greift direkt in die Ölindustrie Venezuelas ein und sichert sich die Kontrolle über Einnahmen aus dem Verkauf des Rohstoffs. Das südamerikanische Land werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die USA liefern, kündigte der Republikaner am Dienstag (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social an. Das Öl werde mit Schiffen direkt in US-Häfen gebracht werden.

Venezuelas Interimspräsidentin bestreitet US-Kontrolle

Caracas - Drei Tage nach Gefangennahme und Entmachtung von Staatschef Nicol�s Maduro in Venezuela durch US-Elitetruppen hat Übergangspräsidentin Delcy Rodr�guez jegliche ausländische Kontrolle über ihr Land verneint. "Die Regierung Venezuelas regiert unser Land, niemand sonst, es gibt keinen ausländischen Akteur, der Venezuela regiert", sagte Rodr�guez am Dienstag in einer TV-Ansprache. US-Präsident Donald Trump hatte nach dem Einsatz gesagt, Washington habe die Kontrolle übernommen.

In Kürze wieder überall Strom in Berlin

Berlin - Der großflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11.00 Uhr wieder fließen solle. Bei dem seit Samstag andauernden Stromausfall in Berlin nach einem Brandanschlag sind weiterhin rund 19.900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom.

Bildungsministerium startet zweiwöchige Umfrage

Wien - Das Bildungsministerium startet eine bundesweite Online-Umfrage zur Zukunft des österreichischen Bildungssystems. Ab sofort können unter https://www.bildungfuersleben.at/ für zwei Wochen unter anderem Fragen zu nötigen Skills, dem künftigen Fächerkanon und Einsatz von digitalen Tools beantwortet werden. Die Ergebnisse sollen in den von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) angekündigten "Plan Zukunft" einfließen, der bis Ende März erstellt wird.

Siemens und Nvidia: Neue industrielle Revolution durch KI

Las Vegas/Santa Clara (Kalifornien)/München - Der deutsche Industriekonzern Siemens und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Kooperation im Bereich der Künstlichen Intelligenz deutlich aus. Zur Eröffnung der Technikmesse CES in Las Vegas kündigten die Chefs Roland Busch und Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern sie stärker in die physische Realität zu holen. Huang: "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution."

Wieder Kämpfe zwischen Kurden und Armee in Syrien

Aleppo - In Syrien sind bei erneuten Kämpfen zwischen Truppen der Übergangsregierung und kurdischen Kräften in der Großstadt Aleppo insgesamt mindestens neun Menschen getötet worden. Nach Angaben der mehrheitlich kurdischen Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) wurden am Dienstag in den kurdischen Vierteln Sheikh Maqsoud and Ashrafieh der Hafenstadt vier Zivilisten getötet, die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete ihrerseits von insgesamt fünf Toten, darunter vier Zivilisten.

