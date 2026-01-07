Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl-Verkauf

Washington/San Ramon (Kalifornien) - US-Präsident Donald Trump greift direkt in die Ölindustrie Venezuelas ein und sichert sich die Kontrolle über Einnahmen aus dem Verkauf des Rohstoffs. Das südamerikanische Land werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die USA liefern, kündigte der Republikaner am Dienstag (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social an. Das Öl werde mit Schiffen direkt in US-Häfen gebracht werden.

USA schließen im Streit um Grönland Militäreinsatz nicht aus

Washington/Brüssel - Die US-Regierung hat im Streit um die Kontrolle Grönlands ihre Haltung bekräftigt und schließt auch einen Militäreinsatz weiter nicht aus. Der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Präsident Donald Trump und sein Stab diskutierten eine Reihe Optionen. Der Einsatz des Militärs sei dabei immer eine, die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung stehe.

Inflation im Dezember auf 3,8 Prozent gesunken

Wien - Die Inflation in Österreich schwächt sich ab, bleibt aber weiter deutlich höher als im Rest der Eurozone. Im Dezember betrug die Teuerungsrate 3,8 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Sie liegt damit erstmals seit Juli 2025 wieder unter vier Prozent. Grund für den Rückgang sind Benzin und Diesel, die preisdämpfend wirkten. Strom blieb hingegen weiter teuer. Im Schnitt legten die Energiepreise um 9,0 Prozent zu, nach 10,9 Prozent im November.

Siemens und Nvidia: Neue industrielle Revolution durch KI

Las Vegas/Santa Clara (Kalifornien)/München - Der deutsche Industriekonzern Siemens und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Kooperation im Bereich der Künstlichen Intelligenz deutlich aus. Zur Eröffnung der Technikmesse CES in Las Vegas kündigten die Chefs Roland Busch und Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern sie stärker in die physische Realität zu holen. Huang: "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution."

In Kürze wieder überall Strom in Berlin

Berlin - Der großflächige Stromausfall in Berlin soll in Kürze behoben sein. Der Betreiber beginne nun schrittweise mit der Wiederversorgung in den betroffenen Gebieten, teilte die Senatsinnenverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der Strom ab 11.00 Uhr wieder fließen solle. Bei dem seit Samstag andauernden Stromausfall in Berlin nach einem Brandanschlag sind weiterhin rund 19.900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom.

67-jährige Frau stirbt bei Wohnhausbrand in Klagenfurt

Klagenfurt - Eine 67-jährige Frau ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Wohnhausbrand im Norden von Klagenfurt ums Leben gekommen. Mehrere Feuerwehren waren nach Mitternacht zum Einsatzort ausgerückt, bei den Löscharbeiten wurde dann die Leiche der Hausbewohnerin gefunden, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Die Ursache des Feuers war vorerst unklar, Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen.

Tirol weiterhin Kältepol Österreichs

Wien - Tirol war auch in der vergangenen Nacht weiterhin Kältepol in Österreich. Der Spitzenwert wurde am Brunnenkogel auf 3.437 Metern Seehöhe mit minus 24,5 Grad gemessen. Minus 22,8 Grad zeigte das Thermometer am Pitztaler Gletscher. Auch in anderen Teilen Westösterreichs war es frostig: Am Sonnblick in Salzburg hatte es in der Nacht minus 22,2 Grad, auf der Valluga im Ländle minus 21,1 Grad. Das berichtete die Geosphere Austria am Mittwochvormittag.

