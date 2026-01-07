Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl-Verkauf

Washington/San Ramon (Kalifornien) - US-Präsident Donald Trump greift direkt in die Ölindustrie Venezuelas ein und sichert sich die Kontrolle über Einnahmen aus dem Verkauf des Rohstoffs. Das südamerikanische Land werde zwischen 30 und 50 Millionen Barrel an sanktioniertem Öl an die USA liefern, kündigte der Republikaner am Dienstag (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social an. Das Öl werde mit Schiffen direkt in US-Häfen gebracht werden.

USA schließen im Streit um Grönland Militäreinsatz nicht aus

Washington/Brüssel - Die US-Regierung hat im Streit um die Kontrolle Grönlands ihre Haltung bekräftigt und schließt auch einen Militäreinsatz weiter nicht aus. Der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Präsident Donald Trump und sein Stab diskutierten eine Reihe Optionen. Der Einsatz des Militärs sei dabei immer eine, die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung stehe.

Inflation im Dezember auf 3,8 Prozent gesunken

Wien - Die Inflation in Österreich schwächt sich ab, bleibt aber weiter deutlich höher als im Rest der Eurozone. Im Dezember betrug die Teuerungsrate 3,8 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Sie liegt damit erstmals seit Juli 2025 wieder unter vier Prozent. Grund für den Rückgang sind Benzin und Diesel, die preisdämpfend wirkten. Strom blieb hingegen weiter teuer. Im Schnitt legten die Energiepreise um 9,0 Prozent zu, nach 10,9 Prozent im November.

Caritas bittet Bevölkerung wegen Kältewelle um Unterstützung

Wien - Die Wiener Caritas hat die Bevölkerung am Mittwoch vor dem Hintergrund der derzeit österreichweiten Kältewelle weiter um Unterstützung gebeten und auf das Kältetelefon aufmerksam gemacht. Denn die anhaltend eisigen Temperaturen seien für obdachlose Menschen vor allem in der Nacht lebensgefährlich, hieß es in einer Aussendung. Streetworkteams hätten bereits erste Unterkühlungen und sogenannten Kältestress bei obdachlosen Menschen in Wien festgestellt.

Eine Tote bei Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf

Wien - Bei einem Brand in Wien-Floridsdorf ist am Dienstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Die Identität des Opfers war noch unklar, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Auch zur Brandursache wurde noch ermittelt. Die Einsatzkräfte waren gegen 16.00 Uhr von einem Hausbewohner in die Skraupstraße alarmiert worden. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand in der Wohnung im zweiten Stock und fand dabei die leblose Person. Die Frau verstarb noch an Ort und Stelle.

Quantenphysikerin Ferlaino ist "Wissenschafterin des Jahres"

Wien/Innsbruck - Die Quantenphysikerin Francesca Ferlaino ist "Wissenschafterin des Jahres 2025". Am Mittwoch überreichte der "Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen" der Professorin von der Uni Innsbruck und vom Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) den Preis. Geehrt wird die seit 20 Jahren hierzulande forschende Italienerin für die Vermittlung ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu den exotischen Zuständen der Quantenwelt.

Stromversorgung in Berlin wieder angelaufen

Berlin - Fünf Tage nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin ist die Stromversorgung für das betroffene Gebiet wieder angelaufen. Schrittweise sollten in den nächsten Stunden sämtliche Haushalte wieder Strom haben, teilte ein Sprecher der landeseigenen Netzgesellschaft Stromnetz Berlin mit. Infolge des seit Samstag andauernden Stromausfalls nach einem Brandanschlag waren rund 19.900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom.

Siemens und Nvidia: Neue industrielle Revolution durch KI

Las Vegas/Santa Clara (Kalifornien)/München - Der deutsche Industriekonzern Siemens und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Kooperation im Bereich der Künstlichen Intelligenz deutlich aus. Zur Eröffnung der Technikmesse CES in Las Vegas kündigten die Chefs Roland Busch und Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern sie stärker in die physische Realität zu holen. Huang: "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red