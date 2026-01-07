Inflation erstmals seit Juli wieder unter vier Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich schwächt sich ab, bleibt aber weiter fast doppelt so hoch wie im Rest der Eurozone. Im Dezember betrug sie laut Schnellschätzung 3,8 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Die Teuerung liegt damit erstmals seit Juli 2025 wieder unter vier Prozent. In der Eurozone sank die Inflation auf 2,0 Prozent und erreichte somit die Zielmarke der EZB. Ausschlaggebend für den Rückgang waren niedrigere Ölpreise.

EU-Landwirtschaftsminister diskutieren über Mercosur

Brüssel - Die EU-Landwirtschaftsministerinnen und -minister kommen Mittwochnachmittag in Brüssel zusammen, um mit den zuständigen EU-Kommissaren über die Zukunft der Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit in Europa zu sprechen. Großes Thema wird auch die Unterzeichnung des Mercosur-Handelsabkommens mit den südamerikanischen Staaten sein, auch wenn dies nicht offiziell auf der Agenda des Sondertreffens steht. Österreich ist durch Norbert Totschnig (ÖVP) vertreten.

Zypern: Eröffnungszeremonie von EU-Ratspräsidentschaft

Nikosia - In Nikosia findet am Mittwoch die Auftaktveranstaltung für die EU-Ratspräsidentschaft Zyperns statt. Das Land hat am 1. Jänner für sechs Monate den EU-Vorsitz übernommen. Im Zentrum der zypriotischen Agenda stehen die Stärkung der strategischen Autonomie der EU, besonders in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit sowie das Migrationsmanagement. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werden am Festakt teilnehmen.

USA schließen im Streit um Grönland Militäreinsatz nicht aus

Washington/Brüssel - Die US-Regierung hat im Streit um die Kontrolle Grönlands ihre Haltung bekräftigt und schließt auch einen Militäreinsatz weiter nicht aus. Der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Präsident Donald Trump und sein Stab diskutierten eine Reihe Optionen. Der Einsatz des Militärs sei dabei immer eine, die dem Oberbefehlshaber zur Verfügung stehe.

Stromversorgung in Berlin wieder angelaufen

Berlin - Fünf Tage nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin ist die Stromversorgung für das betroffene Gebiet wieder angelaufen. Schrittweise sollten in den nächsten Stunden sämtliche Haushalte wieder Strom haben, teilte ein Sprecher der landeseigenen Netzgesellschaft Stromnetz Berlin mit. Infolge des seit Samstag andauernden Stromausfalls nach einem Brandanschlag waren rund 19.900 Haushalte und 850 Gewerbebetriebe ohne Strom.

Mehr als 2.000 Festnahmen bei Protesten im Iran

Teheran/Jerusalem - Bei anhaltenden Protesten im Iran sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 2.000 Menschen festgenommen worden. Mindestens 34 Demonstrierende seien seit Ausbruch der Proteste bei Konfrontationen mit der Staatsmacht gestorben, berichtete das in den USA ansässige Menschenrechtsnetzwerk HRANA. Irans Präsident Masoud Pezeshkian rief Sicherheitskräfte indes zur Zurückhaltung im Umgang mit den landesweiten Demonstrationen auf - solange die nationale Sicherheit nicht gefährdet wird.

Quantenphysikerin Ferlaino ist "Wissenschafterin des Jahres"

Wien/Innsbruck - Die Quantenphysikerin Francesca Ferlaino ist "Wissenschafterin des Jahres 2025". Am Mittwoch überreichte der "Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen" der Professorin von der Uni Innsbruck und vom Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) den Preis. Geehrt wird die seit 20 Jahren hierzulande forschende Italienerin für die Vermittlung ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu den exotischen Zuständen der Quantenwelt.

Regierung will bis Sommer neue Tourismusstrategie erarbeiten

Wien - Die schwarz-rot-pinke Bundesregierung hat sich beim Ministerrat am Mittwoch der Stärkung der heimischen Tourismusbranche gewidmet. Bis zum Sommer soll die neue Tourismusstrategie ("Vision T") stehen. Geplant sind zudem Maßnahmen, um Tourismusberufe attraktiver zu machen. Anlässlich der olympischen Winterspiele in Italien will man verstärkt die Werbetrommel für Österreichs Skigebiete rühren, eine Million Euro soll es dafür geben.

