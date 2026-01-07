USA beschlagnahmen russischen Öltanker im Nordatlantik

Washington/Moskau - Die USA haben Armeeangaben zufolge einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker im Nordatlantik "beschlagnahmt" und einen weiteren Tanker in karibischen Gewässern festgesetzt. Der russische Tanker "Bella 1", der zuvor wochenlang von der US-Armee verfolgt worden war, sei im Auftrag des Justizministeriums und des Innenministeriums "wegen des Verstoßes gegen US-Sanktionen" unter US-Kontrolle gebracht worden, erklärte das US-Militärkommando für Europa am Mittwoch auf X mit.

Inflation erstmals seit Juli wieder unter vier Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich schwächt sich ab, bleibt aber weiter fast doppelt so hoch wie im Rest der Eurozone. Im Dezember betrug sie laut Schnellschätzung 3,8 Prozent, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Die Teuerung liegt damit erstmals seit Juli 2025 wieder unter vier Prozent. In der Eurozone sank die Inflation auf 2,0 Prozent und erreichte somit die Zielmarke der EZB. Ausschlaggebend für den Rückgang waren niedrigere Ölpreise.

US-Vertreter und Ukraine beraten in Paris über Waffenruhe

Paris - Einen Tag nach dem Gipfeltreffen zur Ukraine in Paris haben ukrainische und US-Berater ihre Gespräche über Bedingungen für einen Waffenstillstand am Mittwoch fortgesetzt. "Wir gehen davon aus, dass die schwierigsten Punkte eines Rahmens zur Beendigung des Krieges erörtert werden, insbesondere zum Atomkraftwerk Saporischschja und zu den Gebieten", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch im Onlinedienst X.

Regierung will bis Sommer neue Tourismusstrategie erarbeiten

Wien - Die schwarz-rot-pinke Bundesregierung hat sich beim Ministerrat am Mittwoch der Stärkung der heimischen Tourismusbranche gewidmet. Bis zum Sommer soll die neue Tourismusstrategie ("Vision T") stehen. Geplant sind zudem Maßnahmen, um Tourismusberufe attraktiver zu machen. Anlässlich der olympischen Winterspiele in Italien will man verstärkt die Werbetrommel für Österreichs Skigebiete rühren, eine Million Euro soll es dafür geben.

Rinder-TBC: 55 Tiere auf Bregenzerwälder Hof getötet

Bregenz - Wegen einer Häufung positiv auf Rinder-TBC getesteter Tiere sind am Mittwoch alle 49 verbliebenen Rinder eines seit Anfang Dezember gesperrten Betriebes im Bregenzerwald getötet worden. Das teilte das Land Vorarlberg in einer Aussendung mit. Die Maßnahme sei Teil des standardisierten veterinärbehördlichen Vorgehens. Vier weitere Betriebe sind derzeit weiterhin wegen TBC-Verdachts gesperrt, seit 20. Dezember 2025 seien aber keine weiteren Sperren verhängt worden, hieß es.

Schnee sorgt für Verkehrschaos und Flugausfälle in Europa

Den Haag - Auch andere europäische Länder hält der Winter im Griff. In Paris sorgte Schneefall für ein Verkehrschaos. Der Busverkehr in der gesamten Stadt wurde am Mittwoch vorübergehend eingestellt. Auch bei Straßenbahnen, der Metro und den Regionalzügen gab es wegen des Wetters Störungen. An den Flughäfen der Stadt wurden die Flüge am Morgen reduziert. Im nordfranzösischen Lille wurde der Busverkehr ebenfalls eingestellt.

Syrische Armee beschießt kurdische Stadtviertel von Aleppo

Aleppo - Nach Gefechten mit kurdischen Kämpfern hat die syrische Armee am Mittwoch die kurdischen Stadtviertel der Großstadt Aleppo mit Artillerie beschossen. Die Armee hatte die zwei kurdisch kontrollierten Stadtviertel Sheikh Maqsoud und Ashrafieh zuvor zu militärischem Sperrgebiet erklärt und Zivilisten aufgefordert, die Bezirke bis 13.00 Uhr MEZ zu verlassen. Zahlreiche Menschen, darunter auch Familien mit Kindern, ergriffen die Flucht, wie AFP-Korrespondenten berichteten.

