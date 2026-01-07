USA beschlagnahmen russischen Öltanker im Nordatlantik

Washington/Moskau - Die USA haben Armeeangaben zufolge einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker im Nordatlantik "beschlagnahmt" und einen weiteren Tanker in karibischen Gewässern festgesetzt. Der russische Tanker "Bella 1", der zuvor wochenlang von der US-Armee verfolgt worden war, sei im Auftrag des Justizministeriums und des Innenministeriums "wegen des Verstoßes gegen US-Sanktionen" unter US-Kontrolle gebracht worden, erklärte das US-Militärkommando für Europa am Mittwoch auf X mit.

Ex-SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter wegen Missbrauchs angeklagt

Seekirchen/Salzburg - Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat nun Anklage gegen einen 57-jährigen Österreicher erhoben, der im SOS-Kinderdorf Seekirchen am Wallersee (Flachgau) als Familienhelfer tätig war. Dem Mann werden die Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs und des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie die Vergehen der Nötigung und des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen. Die Übergriffe begannen 2017 und sollen über einen Zeitraum von drei Jahren erfolgt sein.

Zwölf Jahre Haft nach Drogentod einer 22-Jährigen in Wien

Wien - Im Zusammenhang mit dem Drogentod einer 22-Jährigen ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht ein 29-Jähriger wegen Mordes durch Unterlassen schuldig gesprochen worden. Der Wahrspruch der acht Geschworenen fiel einstimmig im Sinn der Anklage aus. Ein Schwurgericht verhängte über den mehrfach Vorbestraften eine zwölfjährige Freiheitsstrafe. Der wegen Unterlassung der Hilfeleistung (� 95 StGB) mitangeklagte, 19 Jahre alte Ex-Freund der jungen Frau bekam vier Monate bedingt.

US-Vertreter und Ukraine beraten in Paris über Waffenruhe

Paris - Einen Tag nach dem Gipfeltreffen zur Ukraine in Paris haben ukrainische und US-Berater ihre Gespräche über Bedingungen für einen Waffenstillstand am Mittwoch fortgesetzt. "Wir gehen davon aus, dass die schwierigsten Punkte eines Rahmens zur Beendigung des Krieges erörtert werden, insbesondere zum Atomkraftwerk Saporischschja und zu den Gebieten", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch im Onlinedienst X.

Grönland: Babler für Strafzölle und Sanktionen gegen USA

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler will die USA mit der Androhung von scharfen Sanktionen und Strafzöllen von einer Übernahme Grönlands abbringen. Ein entsprechender Katalog solle auf EU-Ebene schon jetzt ausgearbeitet und beschlossen werden, forderte der Vizekanzler am Mittwoch in einer Aussendung. "Die EU verfügt über einen Binnenmarkt mit 450 Millionen Menschen und über sehr viel wirtschaftliche Macht, die sie gegenüber den USA einsetzen kann."

Bauernbund kritisiert "Schleuderpreise" im Handel

Wien - Der ÖVP-Bauernbund hat am Mittwoch vor einer weiteren Zuspitzung beim Preisdruck auf bäuerliche Produkte gewarnt - abseits des dort kritisierten Mercosur-Handelspakts. Besonders bei Milch, Schweinefleisch, Getreide, Erdäpfeln und Zucker seien die derzeitigen Erzeugerpreise "existenzgefährdend niedrig", verwies der Bauernbund auch auf zuletzt "drastische Preisrückgänge" im Lebensmittelhandel bei einigen dieser Produkte und fordert einen "Österreich-Bonus" für hiesige Produkte.

Regierung will bis Sommer neue Tourismusstrategie erarbeiten

Wien - Die schwarz-rot-pinke Bundesregierung hat sich beim Ministerrat am Mittwoch der Stärkung der heimischen Tourismusbranche gewidmet. Bis zum Sommer soll die neue Tourismusstrategie ("Vision T") stehen. Geplant sind zudem Maßnahmen, um Tourismusberufe attraktiver zu machen. Anlässlich der olympischen Winterspiele in Italien will man verstärkt die Werbetrommel für Österreichs Skigebiete rühren, eine Million Euro soll es dafür geben.

Wiener Börse schließt knapp im Minus.

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit etwas leichterer Tendenz den Handel beendet. Der ATX kam um dünne 0,10 Prozent auf 5.410 Einheiten zurück, nachdem der heimische Leitindex zuvor eine Rekordgewinnserie von zwölf Plustagen in Folge absolviert hatte. Damit hatte der ATX am Dienstag die bisher längste Gewinnserie aus dem Frühjahr 1991 eingestellt, dem Anfangsjahr der Indexberechnung. Auf dem ATX lasteten am Berichtstag vor allem die Kursverluste der schwergewichteten Banken.

