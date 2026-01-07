USA beschlagnahmen russischen Öltanker im Nordatlantik

Washington/Moskau - Die USA haben Armeeangaben zufolge einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker im Nordatlantik "beschlagnahmt" und einen weiteren Tanker in karibischen Gewässern festgesetzt. Der russische Tanker "Bella 1", der zuvor wochenlang von der US-Armee verfolgt worden war, sei im Auftrag des Justizministeriums und des Innenministeriums "wegen des Verstoßes gegen US-Sanktionen" unter US-Kontrolle gebracht worden, erklärte das US-Militärkommando für Europa am Mittwoch auf X mit.

Ex-SOS-Kinderdorf-Mitarbeiter wegen Missbrauchs angeklagt

Seekirchen/Salzburg - Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat nun Anklage gegen einen 57-jährigen Österreicher erhoben, der im SOS-Kinderdorf Seekirchen am Wallersee (Flachgau) als Familienhelfer tätig war. Dem Mann werden die Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs und des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sowie die Vergehen der Nötigung und des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen. Die Übergriffe begannen 2017 und sollen über einen Zeitraum von drei Jahren erfolgt sein.

Grönland: US-Außenminister will Vertreter Dänemarks treffen

Washington/Brüssel - US-Außenminister Marco Rubio will sich in der kommenden Woche mit Vertretern Dänemarks treffen, um über die Grönland-Frage zu beraten. Die US-Regierung bekräftigte im Streit um die Kontrolle Grönlands ihre Haltung und schließt auch einen Militäreinsatz weiter nicht aus. Der Erwerb Grönlands habe für die nationale Sicherheit der USA Priorität und sei entscheidend, um Gegner in der Arktis abzuschrecken, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.

Selenskyj schließt Kriegsende bis Mitte 2026 nicht aus

Paris - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwoch angesichts von einem "neuen Meilenstein" bei Friedensgesprächen ein Ende des Ukraine-Krieges in der ersten Jahreshälfte 2026 nicht ausgeschlossen. Tags zuvor hatte ein Gipfeltreffen von Unterstützerländern in Paris der Ukraine Sicherheitsgarantien einem Waffenstillstand zugesagt. Ebenso wurden die Pläne konkreter, wie ein Frieden in der Ukraine militärisch abgesichert werden kann.

Abschluss bei Mercosur-Abkommen scheint zum Greifen nahe

Brüssel - Kurz vor der anvisierten Unterzeichnung des Freihandelsabkommens der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten rückt die notwendige Mehrheit im Rat der 27 EU-Länder in greifbare Nähe. Der italienische Außenminister Antonio Tajani sprach am Mittwoch von den "enormen Vorteilen" des Abkommens und weckte damit Hoffnungen, dass sein Land seinen Widerstand aufgeben könnte. Österreich ist durch Norbert Totschnig (ÖVP) vertreten, er ist ein Kritiker des Abkommens.

Prozess in Wien nach Massenschlägerei am Bahnhof Meidling

Wien - Am Donnerstag beginnt am Wiener Landesgericht ein auf mehrere Tage anberaumter Prozess um einen mit Waffen ausgetragenen, ethnisch motivierten Konflikt zwischen gebürtigen Tschetschenen auf der einen und jungen Syrern bzw. arabischstämmigen Männern auf der anderen Seite. Verfahrensgegenständlich ist eine Massenschlägerei am Bahnhof Meidling, bei der am 7. Juli 2024 mehrere Personen verletzt wurden. Insgesamt sind fünf Verhandlungstage anberaumt.

