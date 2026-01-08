USA verlassen 66 internationale Organisationen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Rückzug der Vereinigten Staaten aus 66 internationalen Organisationen angeordnet. Er unterzeichnete am Mittwoch (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret, wie das Weiße Haus im Onlinedienst X erklärte. Die 66 internationalen Organisationen dienten nicht mehr den Interessen der USA. 31 der 66 Organisationen stünden in Verbindungen zu den Vereinten Nationen. Bei vielen geht es etwa um Bereiche wie Umwelt und Klima oder Geschlechtergerechtigkeit.

Trump will US-Militärausgaben 2027 um 50 Prozent erhöhen

Washington - Präsident Donald Trump strebt 2027 eine Erhöhung der US-Militärausgaben um 50 Prozent an. "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass zum Wohle unseres Landes, insbesondere in diesen sehr unruhigen und gefährlichen Zeiten, unser Militärbudget für das Jahr 2027 nicht 1 Billion Dollar, sondern 1,5 Billionen Dollar betragen sollte", erklärte Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. Außerdem will Rüstungsfirmen die Zahlung von Dividenden und Aktienrückkäufe untersagen.

2025 gab es 53 tote Fußgänger: Fünf mehr als im Jahr davor

Wien - Im Vorjahr sind bei Verkehrsunfällen in Österreich 53 Fußgängerinnen und Fußgänger getötet worden. Das sind fünf mehr als im Jahr 2024, informierte der VCÖ am Donnerstag anhand von Daten des Innenministeriums und der Statistik Austria mit vorläufigen Zahlen für 2025. 33 der getöteten Passantinnen und Passanten waren 65 Jahre oder älter. Der VCÖ forderte daher verstärkte Maßnahmen für ein seniorengerechtes Verkehrssystem mit mehr Verkehrsberuhigung und mehr Tempo 30 statt 50.

UNO-Menschenrechtsbüro sieht Apartheid im Westjordanland

Genf - Das UNO-Menschenrechtsbüro wirft Israel eine immer stärker werdende systematische Diskriminierung der Palästinenser in der West Bank vor. Ob Zugang zu Wasser, Schulen, Spitälern, Besuche bei Freunden oder der Familie oder die Olivenernte, "jeder Aspekt des Lebens der Palästinenser im Westjordanland wird durch Israels diskriminierende Gesetze, Richtlinien und Praktiken kontrolliert und eingeschränkt", so der UNO-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk.

Trump: Venezuela investiert Öl-Einnahmen nur in US-Produkte

Washington/Caracas - Venezuela wird die Einnahmen aus seinen Öl-Geschäften mit den USA laut US-Präsident Donald Trump nur in US-Produkte investieren. "Ich wurde gerade darüber informiert, dass Venezuela mit den Einnahmen aus unserem neuen Öl-Deal AUSSCHLIESSLICH in den USA hergestellte Produkte kaufen wird", schrieb Trump am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social. Dazu gehörten unter anderem US-Agrarprodukte, Medikamente und medizinische Geräte.

Separatistenführer flieht aus dem Jemen

Sanaa - Im Jemen ist der Anführer der Separatisten im Süden des Landes offenbar mit Hilfe der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus dem Land geflohen. Aidarous Al-Zubaidi sei über Umwege nach Abu Dhabi gelangt, teilte die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition im Jemen am Donnerstag mit. Er hätte am Mittwoch zu Krisengesprächen in der saudischen Hauptstadt Riad erscheinen sollen. Der Vorfall verschärft den Konflikt zwischen den beiden mächtigsten Staaten am Persischen Golf.

Wirtschaftskrise und Zuwanderung drücken Scheidungsraten

Wien - In Österreich wurde zuletzt wieder öfter geheiratet, 2024 ist die Zahl der Eheschließungen laut der aktuellen Ausgabe von "Familie in Zahlen" des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF) auf 6,0 pro 1.000 Erwachsene gestiegen. Gleichzeitig ging dem Bericht zufolge die seit Jahren sinkende Gesamtscheidungsrate weiter zurück auf 36,5 Prozent. 2020 waren es noch 37,6 Prozent, 2005 gar 46,4. Dafür verantwortlich war neben der Zuwanderung die Wirtschaftskrise.

Welthandel bleibt trotz geopolitischer Turbulenzen robust

Wien - Der Welthandel bleibt laut dem "Global Trade Report 2026" der Boston Consulting Group (BCG) trotz zunehmender Fragmentierung auf Wachstumskurs. Auch angesichts der geopolitischen Spannungen und Turbulenzen sei der Welthandel "erstaunlich resilient geblieben", sagte der Co-Autor des Berichts, Nikolaus Lang, im Gespräch mit der APA. Das BCG-Modell erwartet bis 2034 im moderaten Szenario ein Wachstum des globalen Handels von rund 2,5 Prozent pro Jahr.

