USA verlassen 66 internationale Organisationen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Rückzug der Vereinigten Staaten aus 66 internationalen Organisationen angeordnet. Er unterzeichnete am Mittwoch (Ortszeit) ein entsprechendes Dekret, wie das Weiße Haus im Onlinedienst X erklärte. Die 66 internationalen Organisationen dienten nicht mehr den Interessen der USA. 31 der 66 Organisationen stünden in Verbindungen zu den Vereinten Nationen. Bei vielen geht es etwa um Bereiche wie Umwelt und Klima oder Geschlechtergerechtigkeit.

Trump: US-Aufsicht über Venezuela und Ölindustrie über Jahre

Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump erwartet, dass die USA über Jahre hinweg Venezuela unter Aufsicht halten und dort Erdöl fördern werden. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf ein Gespräch mit dem US-Präsidenten. Die venezolanische Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin, Delcy Rodr�guez, sei bereit, alles zu geben, was die US-Regierung für notwendig halte, habe Trump weiter gesagt.

Eierknappheit - Keine Normalisierung bis Ostern erwartet

Wien - Der Ausbruch der Vogelgrippe in Teilen Europas hat unlängst wieder zu Engpässen bei der Eierversorgung geführt. Seit Weihnachten sind die Folgen auch in Österreich spürbar, in vielen Supermärkten finden Konsumentinnen und Konsumenten derzeit leere Regale vor. Der Geschäftsführer des heimischen Geflügelwirtschaftsverbands, Michael Wurzer, stellt für die kommenden Wochen zwar eine leichte Entspannung in Aussicht, mit einer Normalisierung bis Ostern sei aber nicht zu rechnen.

Erste Geständnisse nach Massenschlägerei am Bahnhof Meidling

Wien - Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit ersten Geständnissen hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht ein auf fünf Tage anberaumter Prozess um einen mit Waffen ausgetragenen, ethnisch motivierten Konflikt zwischen gebürtigen Tschetschenen auf der einen und arabischstämmigen Männern auf der anderen Seite begonnen. Verfahrensgegenständlich ist eine Massenschlägerei am Bahnhof Meidling, bei der am 7. Juli 2024 fünf Personen verletzt wurden.

Hunderttausende in Ukraine von Stromversorgung abgeschnitten

Kiew (Kyjiw) - Russische Angriffe haben in der Nacht auf Donnerstag zu massiven Stromausfällen im Süden der Ukraine geführt. Die Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja waren nach Angaben des ukrainischen Energieministeriums fast vollständig von der Stromversorgung getrennt. Noch etwa 800.000 Verbraucher waren demnach am Morgen im Gebiet Dnipropetrowsk weiterhin davon abgeschnitten. Reparaturarbeiten zur Versorgung mit Licht und Wärme dauerten den Angaben nach an.

Aufnahmestopp für Ukraine-Vertriebene in Wien

Wien - Nach dem Aufnahmestopp im letzten großen Aufnahmezentrum für Ukraine-Vertriebene in Wien appellierte der Flüchtlingskoordinator und Leiter der Bundesbetreuungsagentur (BBU) Andreas Achrainer im Kompetenzstreit erneut an die Bundesländer, ihre politische Verantwortung zu übernehmen. "Wenn alle neun Länder ihre Aufgabe erfüllen würden, hätten wir kein Problem", kritisierte Achrainer am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal".

Kältepol Österreichs in Liebenau-Gugu mit minus 27,9 Grad

Wien - Es bleibt eisig kalt: In Liebenau-Gugu haben mit minus 27,9 Grad in der Nacht auf Donnerstag die kältesten Temperaturen Österreichs geherrscht. Die Ortschaft im Bezirk Freistadt in Oberösterreich auf 845 Metern Seehöhe war damit klarer Kältepol des Landes vor Schwarzau im Freiwald in Niederösterreich (788 Meter Seehöhe) mit minus 25,9 Grad, wie die Geosphere Austria mitteilte. Den dritten Platz sicherte sich Brunnenkogel in Tirol mit minus 22,8 Grad auf 3.437 Metern Seehöhe.

Kindergartenpädagoginnen stießen in Dornbirn auf Leiche

Bregenz - Kindergartenpädagoginnen haben Donnerstagfrüh bei einem Kindergarten in Dornbirn-Forach einen toten Mann entdeckt. Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg soll die Leiche an ein Gebüsch an der Außenwand angelehnt gewesen sein. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage den Fund einer verstorbenen Person, deren Identität in den Vormittagsstunden geklärt wurde. Ob der Mann eines natürlichen Todes starb oder ob er Opfer eines Verbrechens wurde, blieb zunächst offen.

