Hunderttausende in Ukraine von Stromversorgung abgeschnitten

Kiew (Kyjiw) - Russische Angriffe haben in der Nacht auf Donnerstag zu massiven Stromausfällen in der Ukraine geführt. Die Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja waren nach Angaben des ukrainischen Energieministeriums fast vollständig von der Stromversorgung getrennt. Etwa 800.000 Verbraucher waren allein in Dnipropetrowsk ohne Elektrizität. Mehr als eine Million Menschen seien zudem von Ausfällen der Wärme- und Wasserversorgung betroffen, sagte Vize-Ministerpräsident Olexij Kuleba.

Kältepol Österreichs in Liebenau-Gugu mit minus 27,9 Grad

Wien - Es bleibt eisig kalt: In Liebenau-Gugu haben mit minus 27,9 Grad in der Nacht auf Donnerstag die kältesten Temperaturen Österreichs geherrscht. Die Ortschaft im Bezirk Freistadt in Oberösterreich auf 845 Metern Seehöhe war damit klarer Kältepol des Landes vor Schwarzau im Freiwald in Niederösterreich (788 Meter Seehöhe) mit minus 25,9 Grad, wie die Geosphere Austria mitteilte. Den dritten Platz sicherte sich Brunnenkogel in Tirol mit minus 22,8 Grad auf 3.437 Metern Seehöhe.

Erste Urteile nach Massenschlägerei am Bahnhof Meidling

Wien - Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit ersten Urteilen hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht ein auf fünf Tage anberaumter Prozess um einen mit Waffen ausgetragenen, ethnisch motivierten Konflikt zwischen gebürtigen Tschetschenen auf der einen und arabischstämmigen Männern auf der anderen Seite begonnen. Acht Burschen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden wegen Beteiligung an gemeinschaftlicher Gewalt und absichtlicher schwerer Körperverletzung verurteilt.

Familie bei Gasexplosion in deutschem Wohnhaus getötet

Albstadt - Beim Einsturz eines Wohnhauses nach einer Gasexplosion im baden-württembergischen Albstadt sind am Donnerstag drei Menschen getötet worden. Bei den Toten handle es sich vermutlich um die zuvor vermisste Familie - einen 33-jährigen Mann, dessen 30-jährige Frau und ein sechsjähriges Kind, teilte die deutsche Polizei mit. Das Unglück hatte sich am frühen Morgen im Ortsteil Tailfingen ereignet, auch Nachbarhäuser wurden unter anderem an Dächern und Fenstern beschädigt.

Kindergartenpädagoginnen stießen in Dornbirn auf Leiche

Bregenz - Kindergartenpädagoginnen haben Donnerstagfrüh bei einem Kindergarten in Dornbirn-Forach einen toten Mann entdeckt. Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg soll die Leiche an ein Gebüsch an der Außenwand angelehnt gewesen sein. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage den Fund einer verstorbenen Person, deren Identität in den Vormittagsstunden geklärt wurde. Ob der Mann eines natürlichen Todes starb oder ob er Opfer eines Verbrechens wurde, blieb zunächst offen.

Bundesweites Aktionsprogramm soll Naturgefahren managen

Innsbruck/Österreich - Das Landwirtschaftsministerium startet mit Beginn 2026 mit einem bundesweiten Aktionsprogramm zum besseren und einheitlicheren Management von Naturgefahren. Herzstück wird ein österreichweit ausgerolltes Geo-Monitoringsystem mit einem Kompetenzzentrum mit Sitz in Innsbruck sein. Dieses soll helfen, Naturereignisse wie etwa Felsstürze oder Muren besser zu analysieren und womöglich vorherzusagen, hieß es von Seiten der Verantwortlichen am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Eierknappheit - Keine Normalisierung bis Ostern erwartet

Wien - Der Ausbruch der Vogelgrippe in Teilen Europas hat unlängst wieder zu Engpässen bei der Eierversorgung geführt. Seit Weihnachten sind die Folgen auch in Österreich spürbar, in vielen Supermärkten finden Konsumentinnen und Konsumenten derzeit leere Regale vor. Der Geschäftsführer des heimischen Geflügelwirtschaftsverbands, Michael Wurzer, stellt für die kommenden Wochen zwar eine leichte Entspannung in Aussicht, mit einer Normalisierung bis Ostern sei aber nicht zu rechnen.

Weniger Pkw, aber mehr Lkw 2025 am Brenner

Schönberg/Innsbruck/Brenner - Am Brenner bzw. auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol sind im Jahr 2025 insgesamt weniger Fahrzeuge unterwegs gewesen als im Jahr zuvor. 13,59 Millionen Pkw, Camper, Busse und Lkw passierten die Hauptmautstelle Schönberg, wie aus Zahlen des Autobahnbetreibers Asfinag hervorging. Um rund 4,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Während der Pkw-Verkehr um 6 Prozent auf 10,85 Mio. Autos abnahm, gab es beim Schwer- bzw. Transitverkehr eine Zunahme um 2,4 Prozent auf 2,4 Mio. Lkw.

