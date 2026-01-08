Hunderttausende in Ukraine von Stromversorgung abgeschnitten

Kiew (Kyjiw) - Russische Angriffe haben in der Nacht auf Donnerstag zu massiven Stromausfällen in der Ukraine geführt. Die Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja waren nach Angaben des ukrainischen Energieministeriums fast vollständig von der Stromversorgung getrennt. Etwa 800.000 Verbraucher waren allein in Dnipropetrowsk ohne Elektrizität. Mehr als eine Million Menschen seien zudem von Ausfällen der Wärme- und Wasserversorgung betroffen, sagte Vize-Ministerpräsident Olexij Kuleba.

Schnee und Eis beherrschen viele Teile Europas

Offenbach - Schnee, Glätte und klirrende Kälte: Wie in Österreich führt auch in vielen Teilen Europas das eisige Winterwetter zu Einschränkungen. Im Norden Schottlands bleiben viele Schulen bereits den vierten Tag in Folge wegen starken Schneefalls geschlossen. Der britische Wetterdienst Met Office warnt am Donnerstag zudem vor dem nächsten Sturmtief, das Schnee und Stürme in Teile des Vereinigten Königreichs bringen und damit Einschränkungen auslösen soll.

Trump: US-Aufsicht über Venezuela und Ölindustrie über Jahre

Washington/Caracas - US-Präsident Donald Trump erwartet, dass die USA über Jahre hinweg Venezuela unter Aufsicht halten und dort Erdöl fördern werden. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf ein Gespräch mit dem US-Präsidenten. Die venezolanische Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin, Delcy Rodr�guez, sei bereit, alles zu geben, was die US-Regierung für notwendig halte, habe Trump weiter gesagt.

Mattle und Wallner wollen Aus für geteilte Zuständigkeiten

Innsbruck - Tirols Landeschef Anton Mattle und sein Vorarlberger Amtskollege Markus Wallner (beide ÖVP) haben ein "Positionspapier" zur "Reformpartnerschaft" veröffentlicht. Die geteilten Zuständigkeiten mit Grundsatzgesetzgebung beim Bund und Ausführung/Vollzug bei den Ländern sollen abgeschafft werden. Bei der Gesundheit soll die Gesetzgebungszuständigkeit zum Bund, bei der Bildung die Länder für Personal, Kinderbetreuung und äußere Organisation der Pflichtschulen verantwortlich sein.

Benkos Ingbe-Stiftung darf vorerst kein Geld mehr auszahlen

Wien - Ren� Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger hat eine einstweilige Verfügung gegen die Ingbe-Stiftung der Benkos erreicht. Damit darf die liechtensteinische Stiftung vorerst kein Geld mehr an Begünstigte ausschütten. Grabenweger bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (online). Die Entscheidung des Fürstlichen Landgericht in Vaduz ist nicht rechtskräftig, Beschwerden sind noch möglich.

Regierungsspitze trifft sich zu zweitägiger Klausur

Wien - Die Regierungsspitze trifft sich kommende Woche zu einer zweitägigen Arbeitstagung. Neben Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) nehmen am ersten Tag der Besprechung in Mauerbach auch die Regierungskoordinatoren und die Klubobleute der drei Regierungsparteien an dem Treffen teil.

Doppelmayr baut in Mexiko City längste urbane Seilbahn

Wolfurt - Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr wird in Mexiko City eigenen Angaben zufolge die längste urbane Seilbahn der Welt realisieren. Die "Cableb�s L�nea 5" soll 15,2 Kilometer lang werden und zwölf Stationen umfassen, informierte Doppelmayr am Donnerstag. Die Gesamtinvestition in das Projekt mit dem Eröffnungstermin 2028 beträgt etwa 7,9 Milliarden mexikanische Pesos (rund 372 Millionen Euro). Wie viel davon Doppelmayr bekommt, blieb unbekannt.

Wiener Börse schließt wenig bewegt

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag an die Vortageskonsolidierung angeknüpft. Zwischenzeitlich klar im Minus, gewann der ATX jedoch nach und nach an Terrain zurück. Zum Handelsende notierte der Leitindex bei 5.412,09 Punkten und damit 0,04 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Das europäische Umfeld schloss ebenfalls ohne klare Richtung. Am Berichtstag herrschte Zurückhaltung mit Blick auf den für Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht.

