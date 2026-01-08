Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

Brüssel/Wien - Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen zeichnet sich ein Durchbruch beim EU-Mercosur-Handelsabkommens mit den südamerikanischen Staaten ab: Die EU-Botschafter dürften am Freitag in Brüssel mit der dafür notwendigen Mehrheit für eine Unterzeichnung des Abkommens durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 12. Jänner in Paraguay stimmen. Österreich ist durch einen Parlamentsbeschluss an ein Veto gebunden und dürfte dagegen stimmen oder sich enthalten.

Schnee und Eis beherrschen viele Teile Europas

Offenbach - Schnee, Glätte und klirrende Kälte: Wie in Österreich führt auch in vielen Teilen Europas das eisige Winterwetter zu Einschränkungen. Im Norden Schottlands bleiben viele Schulen bereits den vierten Tag in Folge wegen starken Schneefalls geschlossen. Der britische Wetterdienst Met Office warnt am Donnerstag zudem vor dem nächsten Sturmtief, das Schnee und Stürme in Teile des Vereinigten Königreichs bringen und damit Einschränkungen auslösen soll.

Mattle und Wallner wollen Aus für geteilte Zuständigkeiten

Innsbruck - Tirols Landeschef Anton Mattle und sein Vorarlberger Amtskollege Markus Wallner (beide ÖVP) haben ein "Positionspapier" zur "Reformpartnerschaft" veröffentlicht. Die geteilten Zuständigkeiten mit Grundsatzgesetzgebung beim Bund und Ausführung/Vollzug bei den Ländern sollen abgeschafft werden. Bei der Gesundheit soll die Gesetzgebungszuständigkeit zum Bund, bei der Bildung die Länder für Personal, Kinderbetreuung und äußere Organisation der Pflichtschulen verantwortlich sein.

13 Jahre Haft für Messerangriff am Neufelder Seefest

Eisenstadt - Ein 34-Jähriger ist am Donnerstag am Landesgericht Eisenstadt wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im vergangenen Juli beim Neufelder Seefest auf den neuen Begleiter seiner Ex-Freundin eingestochen und ihm bis zu acht Zentimeter tiefe Stichwunden zugefügt haben. Auch zum Vorwurf, er habe die Frau nach der Trennung beharrlich verfolgt, wurde er schuldig gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Venezuela - Trump empfängt Chefs von US-Ölfirmen

Washington - Nach dem US-Angriff auf Venezuela und der Gefangennahme von Staatschef Nicol�s Maduro empfängt US-Präsident Donald Trump am Freitag die Chefs von US-Ölfirmen. Bei dem Treffen in Washington gehe es darum, die "gewaltigen Möglichkeiten" zu besprechen, die sich nun für diese Unternehmen in Venezuela böten, hatte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Mittwoch gesagt. Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdölvorkommen weltweit.

Trauertag in der Schweiz um Opfer von Crans-Montana

Crans-Montana - Die Schweiz gedenkt am Freitag mit einem nationalen Trauertag und einer Zeremonie der Opfer der Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana. Die Veranstaltung um 13.45 Uhr in der nahe gelegenen Gemeinde Martigny gilt nicht nur den 40 Toten, sondern auch den rund 120 großteils Schwerverletzten, wie es vom Kanton Wallis heißt. Um 14.00 Uhr sollen in der ganzen Schweiz die Kirchenglocken im Gedenken an das Inferno der Silvesternacht läuten.

Von der Leyen und Costa bei Syriens Präsident Sharaa

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Ant�nio Costa reisen nach Syrien und treffen dort am Freitag den syrischen Präsidenten Mohammed al-Sharaa in Damaskus. Bei dem Treffen soll es nach Angaben der EU-Kommission um die Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gehen. Es ist der erste Besuch der EU-Spitzen in Syrien seit dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Bashar al-Assad im Dezember 2024.

Prozess gegen "White Tiger" startet in Hamburg

Hamburg - Vor dem Landgericht Hamburg muss sich ab Freitag der unter seinem Foren-Namen bekanntgewordene mutmaßliche Pädokriminelle "White Tiger" verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Deutsch-Iraner mehr als 200 Straftaten vor, darunter einen vollendeten und fünf versuchte Morde - mittelbar begangen im Internet. Als Opfer werden über 30 Kinder und Jugendliche unter anderem aus Deutschland, England, Kanada, den USA benannt.

