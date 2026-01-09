Mercosur-Abkommen auf der Zielgeraden

Brüssel/Wien - Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen zeichnet sich ein Durchbruch beim EU-Mercosur-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten ab: Die EU-Botschafter dürften am Freitag in Brüssel mit der dafür notwendigen Mehrheit für eine Unterzeichnung des Abkommens durch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 12. Jänner in Paraguay stimmen. Österreich ist durch einen Parlamentsbeschluss an ein Veto gebunden und dürfte dagegen stimmen oder sich enthalten.

US-Bundesbeamter schießt auf zwei Menschen in Portland

Washington/Portland (Oregon) - Nach tödlichen Schüssen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis sorgt ein ähnlicher Zwischenfall mit zwei Verletzten für Spannungen in Portland. Nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums hielten Angehörige der Grenzschutzbehörde in dem neuen Fall ein Fahrzeug für eine gezielte Kontrolle an. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, hieß es auf X. Einer der Beamten habe aus Selbstverteidigung einen Schuss abgegeben, während das Auto wegfuhr.

Laut Klitschko vier Tote bei russischem Angriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind vier Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Dies postete Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Der Angriff habe außerdem erhebliche Schäden an Wohnhäusern und der Infrastruktur verursacht und in einigen Bezirken zu Unterbrechungen der Wasserversorgung geführt. Klitschko zufolge war eines der Todesopfer ein Rettungssanitäter. Er sei bei einem Einsatz an einem von Drohnen getroffenen Wohnhaus getötet worden.

Experte Feichtinger schließt Krieg um Grönland aus

Wien - Der Geostratege Walter Feichtinger schließt einen Krieg um Grönland aus. Abgesehen von einem symbolischen "Schuss in die Luft" werde es keine Kriegshandlungen bei einer US-Invasion geben, betont der Militärexperte im APA-Interview. "Wenn die USA es darauf anlegen, werden sie Grönland nehmen", so Feichtinger. Dies wüssten auch die europäischen Staaten, denen der Experte zu Verhandlungen rät. In einen Deal könnte man nämlich auch das Thema Ukraine "verpacken".

Trump-Berater trafen dänische und grönländische Gesandte

Washington/Brüssel - Angesichts des Streits über eine angestrebte US-Kontrolle über Grönland sind einem Insider zufolge bereits Berater von Präsident Donald Trump mit Gesandten aus Dänemark und Grönland zusammengekommen. Das Treffen von Vertretern des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus mit dem dänischen Botschafter Jesper Moller Sorensen und Grönlands Chef-Repräsentanten in Washington, Jacob Isbosethsen, habe es am Donnerstag gegeben, sagte ein dänischer Regierungsvertreter.

NASA holt erstmals ISS-Crew vorzeitig zurück

Washington/Paris - Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde NASA eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds vorzeitig zurück zur Erde. Der Rückflug sei für "die kommenden Tage" geplant, teilte die NASA mit. Ein genauer Zeitplan solle so bald wie möglich bekannt gegeben werden. Zur Identität des Crew-Mitglieds und zu Details der gesundheitlichen Probleme wollte sich die NASA nicht äußern.

Syrische Regierung ruft begrenzte Waffenruhe für Aleppo aus

Aleppo - Nach gewalttätigen Gefechten zwischen Truppen der islamistischen Übergangsregierung und kurdischen Kämpfern im nordsyrischen Aleppo mit mindestens 21 Toten hat die Übergangsregierung eine zeitbegrenzte Waffenruhe verkündet. Von 3.00 Uhr bis 9.00 Uhr sollte für die umkämpften Stadtteile Sheikh Maqsood, Achrafieh und Bani Seid eine Feuerpause gelten, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Bewaffnete Gruppen seien aufgefordert, die betroffenen Viertel zu verlassen.

Größte Proteste seit Ende Dezember im Iran

Teheran - Im Iran haben in der Nacht auf Freitag die größten Demonstrationen seit Beginn der jüngsten Protestwelle stattgefunden. In der Hauptstadt Teheran strömten zahlreiche Menschen auf den weitläufigen Ayatollah-Kashani-Boulevard, wie auf von der Nachrichtenagentur AFP verifizierten Aufnahmen in Onlinenetzwerken zu sehen war. Auf weiteren Bildern war eine protestierende Menschenmenge in der westiranischen Großstadt Abadan zu sehen.

