Zwei Frauen starben bei Haus-Brand in Eisenstadt

Eisenstadt - Zwei Frauen sind in der Nacht auf Freitag beim Brand eines Einfamilienhauses in Eisenstadt ums Leben gekommen. Die Alarmierung erfolgte kurz vor Mitternacht, es hieß, es befinden sich zwei Personen im Gebäude, so die Landessicherheitszentrale Burgenland zur APA. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt, erklärte Philipp Dorner von der Stadtfeuerwehr Eisenstadt im ORF Burgenland.

Experte Feichtinger schließt Krieg um Grönland aus

Wien - Der Geostratege Walter Feichtinger schließt einen Krieg um Grönland aus. Abgesehen von einem symbolischen "Schuss in die Luft" werde es keine Kriegshandlungen bei einer US-Invasion geben, betont der Militärexperte im APA-Interview. "Wenn die USA es darauf anlegen, werden sie Grönland nehmen", so Feichtinger. Dies wüssten auch die europäischen Staaten, denen der Experte zu Verhandlungen rät. In einen Deal könnte man nämlich auch das Thema Ukraine "verpacken".

Laut Klitschko vier Tote bei russischem Angriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind vier Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Dies postete Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Der Angriff habe außerdem erhebliche Schäden an Wohnhäusern und der Infrastruktur verursacht und in einigen Bezirken zu Unterbrechungen der Wasserversorgung geführt. Klitschko zufolge war eines der Todesopfer ein Rettungssanitäter. Er sei bei einem Einsatz an einem von Drohnen getroffenen Wohnhaus getötet worden.

NASA holt erstmals ISS-Crew vorzeitig zurück

Washington/Paris - Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde NASA eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds vorzeitig zurück zur Erde. Der Rückflug sei für "die kommenden Tage" geplant, teilte die NASA mit. Ein genauer Zeitplan solle so bald wie möglich bekannt gegeben werden. Zur Identität des Crew-Mitglieds und zu Details der gesundheitlichen Probleme wollte sich die NASA nicht äußern.

Syrische Regierung ruft begrenzte Waffenruhe für Aleppo aus

Aleppo - Nach gewalttätigen Gefechten zwischen Truppen der islamistischen Übergangsregierung und kurdischen Kämpfern im nordsyrischen Aleppo mit mindestens 21 Toten hat die Übergangsregierung eine zeitbegrenzte Waffenruhe verkündet. Von 3.00 Uhr bis 9.00 Uhr sollte für die umkämpften Stadtteile Sheikh Maqsood, Achrafieh und Bani Seid eine Feuerpause gelten, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Bewaffnete Gruppen seien aufgefordert, die betroffenen Viertel zu verlassen.

US-Bundesbeamter schießt auf zwei Menschen in Portland

Washington/Portland (Oregon) - Nach tödlichen Schüssen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis sorgt ein ähnlicher Zwischenfall mit zwei Verletzten für Spannungen in Portland. Nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums hielten Angehörige der Grenzschutzbehörde in dem neuen Fall ein Fahrzeug für eine gezielte Kontrolle an. Die Person am Steuer habe versucht, die Beamten zu überfahren, hieß es auf X. Einer der Beamten habe aus Selbstverteidigung einen Schuss abgegeben, während das Auto wegfuhr.

Warnung vor gefälschten Tickets für Song-Contest-Shows

Wien - Kurz vor dem Start der ersten Ticketverkaufswelle für den 70. Eurovision Song Contest 2026 in Wien haben ORF, EBU, Innenministerium, Stadt Wien und die Plattform "Watchlist Internet" eine gemeinsame Warnung vor gefälschten Tickets ausgegeben. Als Grundregel gilt: Wer es verabsäumt hat, sich fristgerecht für das offizielle mehrstufige Ticketingsystem zu registrieren, kann keine Karten mehr in der ersten Verkaufswelle erwerben.

